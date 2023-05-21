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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يهاجم قرار تجميد نجم الزمالك

الزمالك
الزمالك

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، إدارة نادي الزمالك، بسبب عدم التعامل باحترافية في ملف يوسف أسامة نبيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "رغم توقيع يوسف أسامة نبيه مع بيراميدز، ولكن الزمالك كان عليه أن يدفع باللاعب في المباريات بشكل طبيعي واحترافي دون الاتجاه نحو تجميده".

وأضاف: "عقد يوسف أسامة نبيه ممتد مع الزمالك، وكان يجب الاستفادة من خدماته حتى اليوم الأخير، وليس تجميده".

وينتهي عقد يوسف أسامة نبيه مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وسبق للاعب التوقيع لمدة موسمين مع القلعة البيضاء.
 

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