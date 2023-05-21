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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مهندسين من أجل مصر: نعمل على تعريف الطلاب بالمدن الذكية| فيديو

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

قال المهندس محمد كامل، رئيس مبادرة مهندسين من أجل مصر المستدامة: “عملنا على زيارة 8 محافظات على مستوى الجمهورية، و12 جامعة لتدريب الطلاب، وتعريف الطلاب بالمدن الذكية المصرية، أهمها العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المدن، وتعريفهم بمنظومة إدارة المخلفات الذكية، والمباني الصديقة للبيئة، لمواجهة التغيرات المناخية”.

 

وقال محمد كامل، خلال لقاء له ببرنامج “صباح البلد” لرئيس التحرير الكاتب الصحفي أحمد حمدي،عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، إن الهدف من المبادرة هو العمل على معرفة المدن جديدة والمجتمعات العمرانية الهامة التى أنشأتها الدولة.

مستوى المحافظات المصرية

وأضاف رئيس مبادرة مهندسين من أجل مصر المستدامة، أنه يتم العمل على زيادة خبرات خريج كلية الهندسة على مستوى المحافظات المصرية، والقيام بتدريبه على أساليب التنمية المستدامة.

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