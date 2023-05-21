الطاقة الدولية: إمدادات النفط لن تتأثر بتشديد تطبيق سقف الأسعار

قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن الوكالة لا تتوقع أن تؤثر تحركات مجموعة السبع لمواجهة التحايل على قيود الأسعار المفروضة على الطاقة الروسية على وضع إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية، وذلك حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن "رويترز".

واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على فرض سقف عند 60 دولارًا للبرميل لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحرًا، وكذلك تحديد حد أقصى لأسعار المنتجات النفطية الروسية؛ لحرمان موسكو من العائدات التي يمكن أن تدعم الحرب في أوكرانيا.

وقالت مجموعة السبع، أمس السبت، خلال القمة السنوية لقادتها في هيروشيما باليابان، إنها ستعزز الجهود لمواجهة الالتفاف على قيود الأسعار، مع تجنب الآثار غير المباشرة والحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية، دون الخوض في تفاصيل.

ونقلت "رويترز" عن بيرول، في مقابلة على هامش القمة، إن وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم تحليلات ومدخلات لمجموعة السبع بشأن الطاقة، لا ترى أن التشديد في تطبيق سقف الأسعار سيؤثر على إمدادات النفط والوقود العالمية.

وتابع: "أي تغييرات مهمة في الأسواق، سنعكسها كالمعتاد في تحليلاتنا وتقاريرنا، لكن في الوقت الحالي لا أرى سببًا لإجراء تغيير في تحليلاتنا".

ويرى "بيرول" أن سقف السعر حقق هدفين رئيسيين، أولهما عدم التسبب في شحّ المعروض في الأسواق، نظرًا لاستمرار تدفق النفط الروسي، والثاني خفض عائدات موسكو.