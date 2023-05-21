الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

أكد تقرير صحفي، دخول إدارة النادي الأهلي في مفاوضات متقدمة مع الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق طرابزون سبور التركي، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة “fotomac” التركية، فإن تريزيجيه بصدد التوقيع على عقود انضمامه إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي.

وأضافت أن تريزيجيه تلقي عرضا أيضا من نادي اتحاد جدة السعودي.

ويمتد عقد تريزيجيه مع نادي طرابزون التركي في صيف 2026، وتبلغ القيمة التسويقية للدولي المصري 10.5 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي.

وشارك تريزيجيه مع طرابزون في 38 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل 10 أهداف وصنع 7 أهداف.

بيان طرابزون:

في سياق آخر، أصدر نادي طرابزون سبور التركي بيانا رسميا، أمس السبت، بسبب بصق لاعب في صفوف فنربخشة، على الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق، خلال المواجهة التي جمعت الفريقان، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري التركي، والتي انتهت بفوز فنربخشة 3-1.

وقال نادي طرابزون في بيان رسمي:" هذا عار.. ندين بشدة العمل اللاإنساني الذي تعرض له لاعب كرة القدم محمود تريزيجيه خلال مباراتنا ضد فنربخشة في 18 مايو 2023".

وأضاف:" إنه لأمر مشين ومثير للاشمئزاز أن "يستدير" لاعب كرة القدم في فنربخشة سامت أكايدن ويبصق على لاعبنا أثناء سجوده عقب تسجيله هدفا".

تابع البيان:" نتوقع من جميع أصحاب المصلحة في كرة القدم أن يقفوا ضد هذا الفعل، ونتوقع من الاتحاد التركي لكرة القدم ، وخاصة نادي فنربخشة الرياضي، القيام بما هو ضروري على الفور".

اختتم:" ندعو المجتمع الرياضي بأسره إلى التكاتف لإعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والاحترام، ورفض هذا العدوان والأعمال اللاإنسانية وحماية القيم الحقيقية لكرة القدم".