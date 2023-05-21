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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتائج البطولة التنشيطية للإسكواس تحت 9 سنوات

صدى البلد

انتهت فعاليات البطولة التنشيطية للأسكواش تحت 9 سنوات التي أقيمت على أحد ملاعب الأندية بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

وحصل يحيى سامي على المركز الأول بينما حل حسين هشام وصيفا فيما حصل مهند سامي على البرونزية وحل مازن علي في المركز الرابع.

أما فيما يتعلق بجوائز البنات نجحت بطولة البنات تحت ٩ سنوات
فريدة عبد الحكيم في الفوز بالمركز الأول بينما جاءت آسيل عاطف في المرتبة الثانية فيما حصلت عاليا الناظر على البرونزية بينما احتلت كارما الناظر المركز الرابع.

وأقيمت منافسات البطولة خلال الفترة من 18 مايو وحتى يوم 20 من الشهر ذاته تحت مظلة اتحاد الاسكواش.

وشارك في منافسات خلال النسخة الحالية أكثر من 80 لاعب ولاعبة .

وتهدف البطولة إلى إخراج جيل جديد يهدف إلى الحفاظ على مكانة مصر في هذه اللعبة التي شهدت حصول الكثير من النجوم أمثال نور الشربيني وعلى فرج والعديد من اللاعبين على البطولات الدولية .


وشهد اليوم الختامي توزيع الجوائز والدروع على أبطال المسابقة بحضور رئيس اتحاد  الأسكواش والعديد من الشخصيات البارزة .

ومن جانبه قال الكابتن محمد عباس أن هدف إقامة بطولة لصغار اللاعبين بشكل سنوي من وضعهم على الطريق الصحيح لمساعدتهم على الوصول في المستقبل إلى منصات التتويج العالمية من أجل اعتلائهم قمة التصنيف العالمي كما يحدث في الفترة الحالية.

يذكر أن البطولة شارك فيها العديد من الأندية حيث يأتي في مقدمتهم الأهلي والجزيرة والصيد.
 

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