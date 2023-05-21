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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. مقرر لجنة المحليات: يمثل فرصة لمناقشة قضايا جادة وموضوعية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن في البداية، يسعدني أن أرحب بحضراتكم جميعا في مستهل اجتماعاتنا هذه في إطار لجنة المحليات أو الإدارة المحلية.

 

جاء ذلك خلال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

 

وأضاف، أن لجنة المحليات للمحور السياسي من محاور الحوار الوطني وفي الحقيقة، إذا كان الحوار الوطنى مهما، فإنه أكثر أهمية بالنسبة إلى الإدارة المحلية، لأنه يمثل فرصة المناقشة قضاياها مناقشة جادة وموضوعية.

 

وتابع:  هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حوار حول قضايا الإدارة المحلية وإن ما سينتج عنه من مشروعات قوانين سوف يكون ناتجا لمشاركة الأحزاب والقوى السياسية وأعضاء مجلس النواب والممارسين والخبراء في مجال الإدارة المحلية، وهو أمر لم يحدث من قبل، حيث كان معظم قوانين الإدارة المحلية عبارة عن قرارات بقوانين.

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