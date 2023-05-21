وزير الخارجية الكويتي: نسعى لتعزيز شراكتنا القوية مع الأمم المتحدة

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، إن دولة الكويت تسعى إلى تعزيز شراكتها القوية والتاريخية مع الأمم المتحدة والتي امتدت ستة عقود من التعاون والتنسيق الوثيق معها.. مشيرا إلى ما توليه الكويت من أهمية كبيرة لهذه المنظمة الدولية العريقة والمبادئ النبيلة الخيرة التي وردت في ميثاقها.

وأعرب الشيخ سالم الصباح - في رسالة متلفزة بثت في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة انضمام الكويت للأمم المتحدة ونقلها موقع وزارة الخارجية الكويتية على "تويتر" اليوم الأحد - عن الفخر بالإنجازات التي تحققت على مدى العقود الستة الماضية من هذه الشراكة التاريخية على المستويين الإقليمي والدولي لاسيما تلك المتعلقة بالركائز الأساسية الثلاث للأمم المتحدة وهي السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.. مضيفا "يمكنكم الاعتماد علينا كشريك موثوق به داعم للسلام وصوت للعقل والاعتدال".

من جانبه.. قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، إن بلاده تسعى دائما إلى بذل الجهود والمساعي لتعزيز علاقتها مع الأمم المتحدة وأن ما يربط الطرفين هو شراكة وثيقة وتعاون وتنسيق رفيعين ممتد عبر العقود الستة في المجالات المختلفة أبرزها السلم والأمن والمجال الإنساني والتنموي والاقتصاد.

وشدد على دعم الكويت للأمم المتحدة في مساعيها الخيرة حول العالم والتزامها القوي بالمقاصد والمبادئ النبيلة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والتي تشكل نبراسا للعمل الدولي متعدد الأطراف والإطار الذي يحكم وينظم العلاقات بين دول العالم.

وتطرق إلى دور المرأة الكويتية التاريخي في النهوض بالبلاد ومشاركتها الفاعلة في مسيرته التنموية.. قائلا إن "إنجازات وتضحيات وشجاعة المرأة الكويتية جزء لا يتجزأ من قصة وطننا".

كان الوفد الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة أقام حفلا بمناسبة الذكرى الستين لانضمام دولة الكويت إلى الأمم المتحدة بحضور حشد كبير من المسؤولين الأمميين والسفراء والدبلوماسيين من الدول العربية والإسلامية والأجنبية.

