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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. علاء عصام : نسعى لتفعيل دور المحليات والتخلص من البيروقراطية

علاء عصام
علاء عصام

قال علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات، إن الهدف الأساسي من الحديث عن المحليات أنها أهم جهاز شعبي، نسعى لتفعيل نشاطه للتخلص من البيروقراطية، وتطبيق اللامركزية لتحقيق نتائج على أرض الواقع.

وأضاف خلال جلسة «قانون المجلس الشعبية المحلية» ضمن فعاليات لجنة المحليات بالحوار الوطني، نسعى من خلال هذه اللجنة إلي الخروج بمقترحات ورؤى لتنمية القرى ومحافظات الجمهورية، وتطويرها وتفعيل دورها، لافتا الي ان جميع المشاركين متجردين من أي رأي سياسي واجتمعوا على مصلحة الوطن في المقام الأول.

وتابع: نتمنى أن نصل الي اكبر قدر من التوافق، ومن حق الجميع التحدث بكامل الحرية وبدون خطوط حمراء بما لا يخالف ما نص عليه الدستور الذي جاء باستفتاء شعبي.

ونوه على عدم الخروج عن موضوع الجلسة، لأن موضوعها مركز، وسيتم إتاحة الفرصة للجميع للتحدث، فضلا عن وجود 19 لجنة أخرى ضمن لجان الحوار الوطني من حق الجميع التعبير عن رأيه والمشاركة فيها.

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