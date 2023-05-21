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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. السجيني: الدستور ضمن تمثيلا عادلا للمرأة والشباب في المجالس النيابية

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

قال النائب أحمد السجيني ممثل عن حزب مستقبل وطن في جلسة قانون المجالس المحلية التي تعقدها لجنة المحليات بالمحور السياسي في الحوار الوطني، إن ملف المحليات محكوم بنصوص دستورية حددها الدستور في 9مواد .

 

وأضاف السجيني الذي يرأس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المواد الدستورية بدأت بتقسيم الجمهورية لوحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية يقابلها مجلس محلي منتخب.

 

وتابع: "الدستور أعطى لأعضائه الكثير من الصلاحيات، ومنع تدخل السلطة التنفيذية، ومنع إصدار قرار بالحل وفق قرار إداري شامل، وأعطى صلاحيات واسعة لأول مرة، وهذا يتطلب منا جميعا عند إحداث أي مقاربات أن ندرك نصوصا رشيدة لنحقق المبتغى من هذه الصلاحيات وهي حوكمة الإدارة المحلية".

 

كما لفت إلى اختصاص قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة سلطة الفصل في الاختصاصات.

 

وبشأن النسب الدستورية لتمثيل النساء والعمال والفلاحين والشباب والمسحيين، قال السجيني "إن النسب الدستورية 25% مرأة و50% عمال وفلاحين، وتمثيل ملائم للمسيحيين، تضع لنا إطارا لن نخرج عنه يجب أن يتم بمنتهى الموضوعية حتى لا يطعن على القانون بعدم الدستورية".

 

وأكد السجيني: "لا نمانع من إصدار القانون شرط جاهزية الأحزاب والكوادر والقوى السياسية بمرشحين يستطيعوا خوص الانتخابات والقيام بالمسؤولية الواقعة على عاتقهم، متطلعين لنصوص تحقق الكوتة".

 

واختتم "متطلعين لمخرجات الحوار آملين وواثقين أن يكون لها مردود إيجابي على الجهد المبذول سواء نيابيا أو حزبيا، فحزب مستقبل وطن عقد جلسات كثيرة والحوار يضيف لهذه الجلسات".

 

وثمن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحوار الذي "يضعنا أمام مسؤوليات ومستحقات دستورية تحقق مبتغى تأسيس جمهورية جديدة".

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