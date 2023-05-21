انطلاق بطولة الجمهورية لكرة السرعة للناشئين باستاد القاهرة

تنطلق فعاليات بطولة الجمهورية لكرة السرعة للناشئين (٢٠٢٢/٢٠٢٣) الصالة المغطاة بهيئة ستاد القاهرة من الفترة. ( 1-2-3-8-10) من الشهر المقبل بصالة 4 وذلك تحت رعاية النائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد .

وتقام البطولة بمشاركة 800 لاعب ولاعبة يمثلون 20 نادي وهم:"هليوبوليس والشرقية والإسماعيلي والقناة والصيد وأكتوبر وزفتي والصفوة والزهور والغاية وأحمد عبده ودسوق ووادي دجلة و م نصر والسكة الحديد والتثقيف الفكري.

ومن جانبه وجه أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصرى لكرة السرعة الشكر لمجالس إدارات الأندية والهيئات المشاركين فى نشاط البطولة من لاعبين ومدربين وإداريين.

وأضاف الخطيب أن الاتحاد وضع شروط منافسات ومسابقات لبطولة الجمهورية للناشئين مؤكدا أنه طالب الأندية والهيئات بضرورة الالتزام بالتعليمات والشروط الموضوعة لإقامة بطولة الجمهورية حفاظا على سلامة وصحة عناصر اللعبة.

وأشار الخطيب انه يسعى جاهدا لإنتشار اللعبة داخل مصر من خلال دعم هذه الأندية ومدهم بالأدوات الرياضية الخاصة باللعبة لتساهم بقدر كبير فى نشر اللعبة وهذا أحد ضمن اهتمامات الاتحاد المصرى والخطة الموضوعة فى نشر اللعبة بالأندية.

وقال الخطيب إن ما حققه الأتحاد المصرى لكرة السرعة حتى الأن يعد إنجازا كبيرا ، وإستمرارا للنهضة الكبيرة بعد أن أعتلى أبطال وبطلات مصر مناصب التتويج العالمى ، لتصبح مصر ضمن عظماء اللعبة على مستوى العالم خاصة وأننا اصحاب اريادة فى هذه اللعبة.