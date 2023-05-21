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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تفاصيل زيارة لجنة المشروعات بنقابة المحامين لدمياط

صدى البلد

قامت لجنة المشروعات بالنقابة العامة للمحامين، وبناءً على توجيهات عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بجولة تفقدية لمنشآت النقابة الفرعية بدمياط، وذلك لإعداد تقارير بشأنها، وبحث متطلبات تطويرها، بحضور ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة.

وقال ناصر العمري، إن الجولة بدأت بالانتقال لمحكمة كفر سعد، وبحث متطلبات تطوير غرف المحامين بالمحكمة لتكون لائقة بهم، وكذلك تم إعداد تقرير مفصل بشأن حالة نادي كفر سعد، والعمل على تشغيل شاشات الرول الإلكترونية بمختلف الجزئيات.

وأضاف أنه تم الانتقال لمحكمة فارسكور، وبحث تجهيز استراحات المحامين وإنشاء مكتبة بها، وتقديم طلب لوزارة العدل بشأن تخصيص غرفة للمحامين بالمحكمة لاستعياب أعداد المحامين، كما تم بحث مشكلات عمل المحامين بالمحكمة، خاصة بعد عودة محكمة الأسرة للعمل بمقر المحكمة.

وذكر عضو مجلس النقابة العامة، أنه تم الانتقال إلى نادي المحامين برأس البر، وتم الاتفاق على بدء الأعمال لرفع الخطورة الداهمة نتيجة شروخ وتصدع بالبرجولة الخاصة بالقاعة الرئيسية على النيل، وتجهيز النادي بجميع الخدمات، ليكون لائقًا بالأعضاء، بما يحقق أقصى أوجه الاستفادة منه.

وتابع: "تم الانتقال لمصيف المحامين والذي تجرى به حالياً أعمال الصيانة، وتم الاتفاق على أن يتم استغلال المصيف بما يوفر الخدمات، والاستفادة من موارده لدعم موازنة النقابة العامة".

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