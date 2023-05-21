وكيل الشيوخ ناعية محمود بكرى: أدى رسالته في خدمة الوطن كاتباً وبرلمانياً

قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ "بقلوب يعتصرها الحزن والألم، أنعى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الزميل الفاضل عضو مجلس الشيوخ الكاتب الصحفي محمود بكري الذي رحل عنا بعد أن أدى رسالته في خدمة الوطن كاتباً وبرلمانياً متميزاً، كان عطاؤه وافراً في كل ما قام به من مهام متقناً عمله لوجه الله ولأبناء وطنه.

و قالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ : “ خالص التعازي والمواساة لأسرة الراحل العزيز وعلى رأسهم النائب البرلماني الكاتب الصحفي الأخ الفاضل مصطفى بكري، ولدولة رئيس مجلس الشيوخ و أعضائه الموقرين”.

وتابعت وكيل مجلس الشيوخ :"دعواتنا للمولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته".