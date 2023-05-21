الحوار الوطني.. عمرو هاشم ربيع: القائمة النسبية الأنسب لانتخابات المحليات

قال عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن عدم وجود مجالس محلية في مصر أمر معيب في أن تكون مصر بلا مجالس محلية، في ضوء التزام الدستور بذلك والحديث عن أن موعد صدور القانون الخاص بالمحليات تنظيمي غير صحيح، ومن خلال الحوار الوطنى لابد أن نكون أمام توصية هامة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية.

جاء ذلك فى كلمته بجلسة قانون المجالس الشعبية، بالحوار الوطني، مؤكدًا على أن القائمة النسبية في الانتخابات المحلية قابل للتطبيق، مشيرًا إلى أن هذه القائمة تحقق الكوتة الدستورية المنصوص عليها من عمال وفلاحين ومرأة وشباب وأقباط.

ولفت إلى أن عدم وجود محليات يمثل أزمة كبيرة ومشكلة لابد من العمل على حلها في أقرب وقت.