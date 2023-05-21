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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. ممثل الوفد: غياب قانون المحليات لفترة تجاوزت العقد مثير للجدل

رئيس حزب الوفد
رئيس حزب الوفد

قال الدكتور حسين منصور، ممثل حزب الوفد، إنه لاشك أن غياب قانون المحليات لفترة تجاوزت عقد كامل، غيابا مثيرا للجدل وهذا أمر غير معقول.

وأضاف خلال جلسة "قانون المجلس الشعبية المحلية" ضمن فعاليات لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن المحليات أمر شائك منذ الستينيات، ونحن عبر قانون المحليات الذي نطالب بوجوده نود مشاركة شعبية، وحوار شعبي ومجتمعي، للحفاظ على تراث الوطن وتاريخه. 
وأكد على التشاركية الشعبية، مضيفا: ان حزب الوفد الذي يمثله يرى في إطار القانون الجديد، إنه مع مع القائمة النسبية المفتوحة الخاضعة لمجموعة اشتراطات، تتخلص في نسبة التمثيل الملائم ونسبة 25٪، تخصيص لون بكل فئة سواء الفلاحين والشباب والمرأة وهكذا، حتي يستطيع الناخب طبقاً لمعلومات محددة أن يختار عددًا من الألوان المدرجة.

وأوضح، أن ذلك يتيح تمثيلاً شعبيًا ملائمًا من خلال المتطلبات التي حددها الدستورية ومشاركة شعبية يطمح لها المصريين.

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