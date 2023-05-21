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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أرسلها إلى المشرحة.. طارد زوجته بشوارع الغردقة بالسلاح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعرضت زوجة تبلغ من العمر 35 عامًا للطعن في الرقبة من قبل زوجها صباح اليوم الأحد، نتيجة لخلافات زوجية في الشارع  بمدينة الغردقة تم نقل الزوجة إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالحادثة.

وفقًا لتقارير، تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بأن زوجًا قام بطعن زوجته بسلاح أبيض في شارع الحجاز بمدينة الغردقة.

تم استدعاء سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وبعد التحقيق تبين أن الزوج قام بالهجوم على زوجته بعد خلاف كلامي بسبب المشاكل العائلية.

تم نقل الزوجة إلى مستشفى الغردقة العام، حيث وصفت حالتها الصحية بالحرجة وغير مستقرة تم إبلاغ مصدر طبي بالحادثة، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار الجهات المختصة لبدء التحقيقات في الواقعة.

الغردقة خلافات زوجية يطعن زوجتة حادث الغردقة يذبح زوجتة فى الشارع

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