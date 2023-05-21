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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فنان روسي يتهم غادة والي بسرقة لوحات مترو الأنفاق.. ماذا يقول القانون؟

صدى البلد

نفت مصممة الجرافيك غادة والى التهمة التى وجهها لها فنان روسى بسرقة لوحاته وتنفيذها جداريات على لوحات المترو  وينص القانون المصري على عقوبات رادعة. 

وفقًا للمادة رقم 181 من قانون حماية حقوق الملكية يعاقب بالحبس مدة تبدأ من شهر وتقع عليه غرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو يعاقب بإحدى العقوبتين السابقتين، كلًا من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

ـ سرقة الأفكار وطرح أي عمل مصنوع للتداول بأي صورة كالبيع أو الإيجار أو غير ذلك وذلك دون الحصول على إذن كتابي من المؤلف نفسه أو صاحب الحق

- تقليد أحد الأعمال المصنوعة، وعرضها للبيع أو للتداول أو حتى تصديرها للخارج، مع العلم بأنها مقلدة

- نشر أيا من الأعمال المصنوعة المبتكرة عبر صفحات الإنترنت أو غيرها من وسائل النشر المختلفة بدون الحصول على إذن كتابي مسبق من صاحب العمل أو المؤلف

- التجميع أو التصنيع أو الاستيراد وذلك بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها صاحب الحق المجاور أو المؤلف كالتشفير أو غيره

وفي حالة تكرار الجريمة، تكون عقوبة المتهم الحبس مدة تبدأ من 3 أشهر وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه بالإضافة إلى مصادرة المحكمة للنسخ محل الجريمة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها

واتهم الفنان التشكيلي الروسي جورجي كوراسوف المصممة المصرية غادة والي بسرقة أربع لوحات من أعماله واستخدامها في جداريات محطة مترو "كلية البنات" في العاصمة القاهرة

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