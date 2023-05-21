على قهوة بالجيزة.. تفاصيل معرفة أمل دنقل بالشاعر أحمد عبد المعطي حجازي

علاقة صداقة جمعت بين الشاعر أمل دنقل الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده، والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، بدأت من قديم الأزل.

وكشف أمل دنقل في حوار نادر له عن بداية معرفته بالشاعر حجازي قائلا: "لقد عرفت الشاعر احمد عبد المعطي حجازي في سن مبكرة، اذكر في ١٩٦٠ كنت جالسا مع صديق في مقهى بميدان الجيزة فأشار لي الى شخص يكتب في اوراق امامه وقال لي هذا حجازي، لم أكن قد قرات ديوانه الاخير لأنه كان مصادرا في ذلك الوقت، لكني كنت قد قرات نقدا للدكتور محمد مندور حول هذا الديوان وقرات الابيات القليلة التي نشرها خلال المقال وجذبتني بشدة ".

وتابع: "تعارفنا ليلتها وصرنا أصدقاء. ما اعجبني في حجازي هو لغته وموسيقاه وبعد ذلك استطعت ان اكتشف شجاعته في قول ما يعتقد، كما ان حجازي يحمل روح الفارس التي يفتقدها كثير من شعرائنا".

وفي 1969 صدر الديوان الأول لأمل دنقل بعنوان: "البكاء بين يدي زرقاء اليمامة" تأثرا بالنكسة، وبعده بعامين نشر أمل دنقل ديوانه الثاني: "تعليق على ما حدث".

ويستمر أمل دنقل يصارع الواقع العربي بإنتاج شعري مميز فيكتب: "لا تصالح"، رافضا فيها كل أصناف المساومات، متخذا من الأسطورة رمزا كما عودنا من ذي قبل، ولكن أمل دنقل كُتب عليه صراع الواقع العربي الذي ما برح يكتب فيه حتى واجه بنفس قوية وإرادة عالية صراعه مع المرض، ودخل أمل المستشفى للعلاج، وكان لا يملك مالا للعلاج الباهظ الذي يحتاجه في مرضه.

وبدأت حملة لعون الشاعر من قبل الأصدقاء والمعجبين، وكان أولهم "يوسف إدريس" -أديب مصري- الذي طالب الدولة بعلاج أمل على نفقتها.

وطلب أمل من أصدقائه التوقف عن حملة المساعدة، كان أمل لا يريد أن ينشغل أحد بمرضه، وظل أمل دنقل يكتب الشعر في مرقده بالمستشفى على علب الثقاب وهوامش الجرائد.. ولم يهمل الشعر لحظة حتى آخر أيامه، حتى إنه يتم ديوانا كاملا باسم: "أوراق الغرفة 8".

يموت الألم في أمل دنقل مع صعود روحه لبارئها، لكنه يترك تاريخا مضيئا بالشعر وآرائه السياسية التي كانت تصدر عنه بروح القادر ونفس الحر دون أن ينجرف إلى تيار معين يفسد عليه انتماءه للشعر.. ودون أن يترك حدثا بلا قول وخطر، بل وسخرية موجهة.

