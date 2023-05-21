كارثة بيئية.. نصف بحيرات الأرض تنكمش والجفاف يحاصرها| ربع سكان العالم يعيش في حوض جاف

كشفت دراسة علمية حديثة، عن كارثة بيئية تحيط بالبحيرات حول العالم، والمدان في تلك الظاهرة هو العنصر البشري، والذي تسببت ممارساته في انكماش أكثر من نصف بحيرات العالم، وأصبحت مستويات المياه في البحيرات منخفضة للغاية بسبب الجفاف الضخم الناتج عن تغير المناخ والإفراط في استخدام المياه، سواء كانت بحيرات عذبة، أو بحيرات مالحة.

ووفقا لما ذكرته الدراسة، فتسببت الأنشطة البشرية في انكماش أكثر من نصف أكبر بحيرات العالم بشكل كبير خلال الثلاثين عامًا الماضية، ووفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة Science، فإن الآثار المترتبة على ذلك تشكل مخاطر على صحة الإنسان والاقتصاد والعالم الطبيعي، ووجد الباحثون انخفاضا عالميا في تخزين المياه بما يعادل 17 بحيرة، وهنا يكون التساؤل عن كيفية مواجهة تلك الأزمة.

تلك أسباب الكارثة بعد دراسة شملت 2000 بحيرة

وعن أسباب تلك الكارثة، يقول فانغ فانغ ياو، المؤلف الرئيسي للدراسة ، إن الأشخاص الذين يفرطون في استخدام المياه لأغراض الزراعة والتنمية ، والتغير المناخي الذي يتسبب فيه الإنسان ، هم المحركون الرئيسيون للانحدار ، لا سيما في البحيرات الطبيعية، ففي الخزانات، لعبت الأوساخ والرمال المتراكمة خلف السدود دورًا رئيسيًا في انخفاض مستويات المياه، وذلك حسب ما نشرته صحيفة npr الأمريكية.

ويقول ياو، إن ما يقرب من ربع سكان العالم يعيشون في حوض به بحيرة جافة، لذا فإن التأثير المحتمل قد يكون كبيرا، وقد نظرت الدراسة في ما يقرب من 2000 من أكبر البحيرات والخزانات على كوكب الأرض باستخدام ثلاثة عقود من الأقمار الصناعية ونماذج المناخ لقياس كيفية تقلص أو نمو المسطحات المائية بمرور الوقت، واستنتاج العوامل التي أثرت في التغيير، فعلى سبيل المثال، هل تقلصت البحيرة بسبب زيادة التبخر مع ارتفاع درجات الحرارة، أم بسبب تحويلها للزراعة؟.

53% من البحيرات تنكمش وهناك أزمة عالمية

وقالت الورقة البحثية إن النتائج كشفت عن "انخفاضات كبيرة" عبر 53٪ من البحيرات والخزانات التي شملها المسح من قبل فريق من معهد بولدر التعاوني لأبحاث العلوم البيئية بجامعة كولورادو، وما لا يقل عن نصف الانخفاض في البحيرات الطبيعية كان مدفوعًا بتغير المناخ من صنع الإنسان والإفراط في الاستهلاك، ويقول ياو إن هذا اكتشاف من شأنه أن يساعد مديري المياه على إدارة وحماية البحيرات المهددة في جميع أنحاء العالم بشكل أفضل، فإذا كنت تعلم أن بحيرة تتساقط وأن الخسارة تُعزى إلى الأنشطة البشرية، فهل يمكننا التركيز بشكل أكبر على الحفاظ على المياه وتحسين كفاءة المياه؟".

وجاء بتقرير الصحيفة الأمريكية، أنه استمر الجفاف الضخم الناجم عن تغير المناخ والعطش البشري المتزايد باستمرار في استنزاف أكبر خزانين في الولايات المتحدة - بحيرة باول وبحيرة ميد، اللذين يغذيهما نهر كولورادو، وكذلك تقلصت بحيرة تشاد، وهي إحدى أكبر بحيرات المياه العذبة في إفريقيا والتي تزود قرابة 40 مليون شخص بالمياه ، بنحو 90٪ منذ الستينيات، ورغم أن الأمم المتحدة تعتبر أن الحصول على مياه الشرب المأمونة حق عالمي من حقوق الإنسان، لكن أرقامها تظهر أن ما يقرب من ملياري شخص حول العالم لا يستطيعون الوصول إليها ، وما يقرب من نصف سكان العالم يعانون من ندرة حادة في المياه مرة واحدة على الأقل في السنة.

ويقول ريتشارد كونور ، رئيس تحرير تقرير عن المياه للأمم المتحدة نُشر في وقت سابق من هذا العام في مؤتمر صحفي في أواخر مارس ، حيث التقى زعماء العالم لمحاولة إيجاد استراتيجيات أفضل لإدارة المياه العذبة النادرة على كوكب الأرض: "تتزايد الشكوك". "إذا لم نعالجها ، ستكون هناك بالتأكيد أزمة عالمية".

أوروبا تعاني من الجفاف منذ عقود

وكان الأمر المثير للدهشة أنه حتى المناطق الرطبة شهدت فقدانًا ملحوظًا للمياه، مما يمثل تحديًا لافتراض أن المناطق القاحلة ستصبح أكثر جفافاً والمناطق الرطبة مثل أوروبا أكثر رطوبة في ظل حالة الطوارئ البيئية، وهنا قال ياو، إنه لا ينبغي التغاضي عن هذا، وإن هذا ناتج عن كل من الجو العطشى من يمتص الهواء الدافئ المزيد من الماء أثناء التبخرومجتمع متعطش يحول المياه من البحيرات إلى الزراعة ومحطات الطاقة وإمدادات الشرب.

وتؤكد النتائج على الحاجة الملحة لمعالجة آثار تغير المناخ على مصادر المياه العذبة، إذا لم يتم تقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإن العالم يسير على طريق الوصول إلى درجة حرارة 3 درجات مئوية بحلول نهاية القرن ، مما سيكون له تداعيات مدمرة على البشرية، وقد قدر الباحثون في التقرير أن ما يقرب من ربع سكان الأرض يقيمون في حوض بحيرة جافة ، مما يبرز الطلب على إدارة الموارد المستدامة.

وقال ". تاملين بافلسكي، أستاذ الهيدرولوجيا بجامعة نورث كارولينا، والذي لم يكن جزءًا من الدراسة، إن القياس الكمي الكامل لاختلافات تخزين المياه للبحيرات الكبيرة التي يوفرها ياو وزملاؤه جديد ويخلق صورة أكثر اكتمالاً بكثير مما كانت عليه الأبحاث السابقة، وبشكل عام، أنا قلق للغاية بشأن البحيرات المهمة بيئيًا وفي المناطق المأهولة بالسكان التي لا يوجد بها الكثير من مصادر المياه الجيدة الأخرى، وكل هذا مقلق للغاية.

أبرز 7 بحيرات تجف وتنكمش حول العالم

وتلك قائمة بأبرز البحيرات التي تنكمش حول العالم ..

1- بحيرة بوبو .. بحيرات تجف في بوليفيا، وتشغل هذه البحيرة موقعًا في غربِ وسط دولة بوليفيا، وتعد واحدة من أبرز بحيرات تجف تحت تأثير العوامل، حيث ساهم اختلاف المناخ وتغيرّه وتكدس رواسب ومخلفات صناعة التعدين إلى إلحاقِ الضرر بها، ويذكر بأنها قد تعرضت للجفاف التام في شهرِ ديسمبر سنة 2015م على هامش العوامل المذكورة مؤخرًا.

2- بحيرة إيري الأسترالية .. بحيرة مالحة ضخمة جدًا تمتد مساحتها لأكثر من 11,088 كيلو متر مربع في وسط جنوب أستراليا، وتحديدًا في الجهةِ الجنوبية الغربية بالنسبة لحوض Arestian العظيم؛ ويعد الأخير بمثابةِ حوض داخلي مغلق تمتد مساحتها فوق 1,140,000 كيلو متر مربع، وتعتمد بالتغذية على ما تصرفه الجداول المتقطعة وبحيرات تجف في بعض المواسم، وبالرغم من ذلك إلا أنها قد تتعرض للفيضان، ويشار إلى أن بحيرة أيري تعد بمثابةِ النقطة الأكثر انخفاضًا على مستوى قارة أستراليا بكاملةً؛ إذ تنخفض بنحو 15 متر تحت مستوى سطح البحر، وتنشطر بدورها إلى شطرين رئيسيين؛ هما بحير آير الشمالية والبحيرة الجنوبية.

3- بحيرة آرال ..يثير إعتبار هذه البحيرة من بين بحيرات تجف وتنكمش محط اهتمام الكثير من العلماء، إذ بدأ الانكماش والجفاف يتفاقم أكثر وأكثر مع حلول الشطر الثاني من القرن العشرين، وتحديدًا بالتزامنِ مع الفترة التي كانت تتبع بها المنطقة للاتحاد السوفياتي، ويذكر بأن انكماش حجم البحيرة والمياه فيها حتى القرن 21 ميلادية، ويذكر بأن التغير قد طرأ على هامش حدوث تحويلات في مجرى مياه نهر داريا (كان يعرف قديمًا باسم نهر أكسوس القديم) في الأجزاء الشمالية ونهر آمو داريا في الجنوب، وقد ظهرت الكثير من المشاكل البيئية على هامشِ جفاف البحيرة.

4- بحيرة ميد ..بحيرة اصطناعية تتجاوز سعتها التخزينية 38,296,200,000 متر مكعب؛ لذلك فإنها واحدة من كبرى البحيرات الاصطناعية عالميًا، كما أنها أيضًا من بين 7 بحيرات تجف وتنكمش حول العالم، وفي وصف هذه البحيرة فإنها بمثابةِ خزان احتياطي للماء قائم ما بين الحدود الفاصلة بين ولايتي نيفادا وأريزونا الأمريكيتين، ويفصل بينها وبين ولاية لاس فيغاس مسافةً تمتد لنحو 40 كيلو متر شرقًا، ويشار إلى أن هذه البحيرة تعتمد في تغيتها على نهر كولورادو؛ إذ يمكن اعتبارها سدًا له؛ إذ تبعد عن منبعه ب185 كيلو متر، أما عرضها فيتفاوت ما بين 1.6-16 كيلو متر، أما مساحتها الإجمالية فتقدر بـ 593 كيلو متر.

5- بحيرة تشاد ..تتربع بحيرة تشاد ضمن قائمةِ أكبر البحيرات الأفريقية، وتشير المعلومات التاريخية لنشأة هذه البحيرة إلى أنها قد نشأت على هامشِ جفافِ بحر ضخم قديم، وتمتاز بعذوبة مياهها جدًا، ومن الواضح أن هذه البحيرة قد ورثت عن البحرِ صفة الجفاف؛ لذلك نراها الآن بين بحيرات تجف وتنكمش حول العالم، وما يؤكد ذلك أن مساحتها تتفاوت ما بين موسم وآخر؛ إذ تصل أقصى مساحة لها في الفترة ما بين نهاياتِ شهر أكتوبر وحتى مطلع نوفمبر، ويكون منسوب المياه في هذه الفترة متجاوزًا لـ 280 متر فوق مستوى سطح البحر بمساحةِ 17800 كيلو متر مربع، ومع إعلان انتهاء شهر أبريل تبدأ المياه بالتراجع تدريجيًا لتجف حتى النصف من منسوبها.

6- بحيرة أرومية ..البحيرة الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأكملها؛ وذلك لامتدادها لمساحةِ 6000 كيلو متر مربع، تتموضع البحيرة في الجهة الشمالية الغربية من جمهورية إيران، وتقع ضمن منطقة ذات ضغط جوي منخفض جدًا في قلبِ منطقة أذربيجان، وجغرافيًا؛ فإنها تشترك بحدودٍ مع تضاريسٍ طبيعية من مختلف الجهات؛ فتحدها من الجنوب الهضاب، بينها تمتد سلاسل الجبال في الجهات الغربية والشمالية، أما من الشرق فتشترك بحدودٍ مع هضابٍ بركانية، وتصنف ضمن بحيرات تجف وتنكمش في العالم، ومن المؤسفِ أن مساحة سطح بحيرة أرومية قد تناقص بنحو 90% من أجمالي مساحة السطح التي كانت تستحوذ عليها في سبعينيات القرن المنصرم، أي أنها أصبحت فقط 600 كم²، وقد جاء ذلك على الرغمِ من إيلاء الحكومة الإيرانية لهذه البحيرة الجهود العظيمة للحفاظ عليها وتعزيز الحياة البرية فيها في سنة 1967م.