الاتحاد الأوروبي يدعو جواتيمالا لعدم استبعاد المرشحين من الانتخابات العامة

دعا الاتحاد الأوروبي، السلطات الحاكمة في جواتيمالا، إلى ضمانة عدم إعاقة تسجيل أي مرشحين في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة، المقرر إجراؤها في 25 يونيو المقبل.



وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، اليوم /الأحد/ - أن "الاتحاد الأوروبي يلاحظ بقلق القرارات المتكررة بشأن استبعاد الترشيحات الانتخابية، ويكرر الاتحاد الأوروبي دعوته للسلطات الجواتيمالية لضمان عدم إعاقة تسجيل المرشحين ومعالجة أي نزاع يُثار على الفور بشفافية كاملة وحيادية وبما يتفق مع دستور جواتيمالا، من أجل إتاحة خيار حقيقي للمواطنين في يوم الانتخابات وضمان احترام الحق في الترشح، وهذا أمر أساسي لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشمولها وقدرتها التنافسية".



وأضاف البيان: أن الاتحاد الأوروبي قرر نشر بعثة تابعة له لمراقبة الانتخابات في البلد الواقعة بأمريكا الوسطى استجابة لدعوة من المحكمة العليا للانتخابات في جواتيمالا وكجزء من التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعمه للديمقراطية وسيادة القانون هناك.



وستراقب بعثة مراقبة الانتخابات بشكل مستقل لتجري تقييماً للعملية الانتخابية بأكملها في ضوء المعايير الدولية والإقليمية التي انضمت إليها جواتيمالا".

