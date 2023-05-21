استشاري تغذية: الشاي يحتوي على مواد مضادة للالتهاب ويوصف لعلاج عدة أمراض|فيديو

أكدت الدكتورة منى عبد المطلب، استشاري التغذية الإكلينيكية، أن الشاي له العديد من الفوائد، ويتم وصفه في كثير من الأمراض مثل الأمراض الروماتزمية والمناعية.

استشاري التغذية الإكلينيكية: المعدل المتوسط هو من 2 - 3 أكواب شاي في اليوم

وأضافت منى عبد المطلب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن جميع أنواع الشاي، تحتوي على مواد مضادة للالتهاب، متابعة: "يجب شرب الشاي بعد الوجبة بساعتين، لأن شربه بعد الوجبه مباشرة يسبب أضرارا بدلاً من الفوائد، ويقلل امتصاص الحديد"



وتابعت: "المعدل المتوسط هو من 2 إلى 3 أكواب شاي في اليوم فقط، ويجب وضع القليل من السكر في الشاي".