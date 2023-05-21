نجوم قدامى الهوكي في مباراة ودية مع منتخب الأولمبياد الخاص المصري

شارك نجوم مصر القدامى للهوكي في مباراة ودية مع منتخب الأولمبياد الخاص المصري للهوكي على ملاعب مركز شباب حلوان الجديدة، في إطار الاستعدادات للألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص، والتي من المقرر انطلاقها الشهر المقبل بمدينة برلين الألمانية.

حضر اللقاء الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، وشريف كمال، رئيس الاتحاد المصري للهوكي، وإيهاب زين العابدين، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للهوكي، والدكتور أحمد مهني، مدير إدارة حلوان التعليمية، ومحمد سعيد، رئيس مجلس إدارة مركز شباب حلوان.

ومن نجوم مصر، شارك في اللقاء الودي أشرف شفيق، كابتن نادي الحديد والصلب ومنتخب مصر ومنتخب العالم، ومحمد حسن، نجم نادي الحديد والصلب ومنتخب مصر، وسيد الشحات، نجم نادي الشرطة ومنتخب مصر وبطل أفريقيا عام 2002، ومحمود طيرة، لاعب نادي الشرطة ومنتخب مصر وبطل أفريقيا عام 2002، وكرم مبارك، لاعب نادي الحديد والصلب، وأحمد السيد، حارس مرمى نادي الزمالك.

وتشكل منتخب الأولمبياد الخاص المصري من اللاعبين هليل أحمد، وقاسم إبراهيم، وعمر شريف، ويوسف شريف، وحازم محمود، وطه خلف، وعبد الرحمن سعيد، وإسلام أحمد، وعمرو عماد، وعبد الرحمن محمد، وبإدارة فنية من أحمد سمير، المدير الفني، ويعاونه من المدربين الدكتور محمد توفيق وإسلام قنديل.

وأكد الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، على الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد المصري للهوكي لمنتخب الأولمبياد الخاص المصري للهوكي استعداداً للألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023.

وأشار تهامي إلى حرص رئيس الاتحاد والمدير التنفيذي على تواجدهم اليوم لتقديم الدعم المعنوي لكل للاعبين، وكذلك حرص قدامي اللاعبين على مشاركة لاعبي المنتخب ليعطوا المثل والقدوة والخبرات الكبيرة للاعبي الأولمبياد الخاص.

من جانبه، أثنى شريف كمال، رئيس الاتحاد المصري للهوكي، على الجهد المبذول مع لاعبي منتخب الأولمبياد الخاص المصري للهوكي والشكل المميز الذي ظهر عليه اللاعبون خلال المباراة الودية والتجانس والتكامل بين عناصر منظومة الأولمبياد الخاص المصري.

وأكد أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للهوكي حريص على تقديم جميع أنواع الدعم للاعبين حتي نمكنهم بالظهور اللائق خلال مشاركتهم في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023م.

جدير بالذكر أن مصر تشارك في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص، والمقرر إقامتها في مدينة برلين الألمانية العام الجاري 2023م ببعثة مصرية مكونة من 109 أفراد، عبارة عن 69 لاعبا ولاعبة و37 مدربا ومدربة، بالإضافة إلى رئيس للوفد ونائب له وطبيب، وذلك لتمثيل مصر في الـ15 رياضة المدرجة بالألعاب، وهي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج والبوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوي والهوكي الأرضي، بالإضافة إلى مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي اللاعبين القادة العالمي المقامين على هامش الألعاب.

وتعد الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أكبر الأحداث بالأولمبياد الخاص الدولي، حيث يشارك فيه أكثر من 7000 لاعب ولاعبة، و2500 مدرب ومدربة من أكثر من 170 دولة حول العالم، وكذلك مشاركة أكثر من 20000 متطوع واهتمام أكثر من 500.000 فرد من حول العالم من الأسر والمحيطين باللاعبين والمهتمين بحركة الأولمبياد الخاص العالمية، وحضور كبرى وسائل الإعلام الجماهيرية حول العالم.