المستشار الألمانى يؤكد دعمه لبايدن في فترة رئاسية جديدة

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه متأكد حيال أهلية الرئيس الأميركي جو بايدن لتولي فترة رئاسية ثانية.

وأضاف شولتس: “هذا رجل لديه أفكار في غاية الوضوح ويعرف حق المعرفة ما يجري في بلاده، بل في العالم أيضًا”.

جاءت تصريحات شولتس خلال مقابلة مع محطة (فيلت-تي.في) التلفزيونية على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستعمل علي تدريب الأوكرانيين على الجيل الرابع من طائرات F-16 .

وقال بايدن: "تبين مدى أهمية القيادة الأميركية للعالم"، مضيفًا أن أمريكا لا تسعي لقطع العلاقة مع الصين وإنما تقليل المخاطر .

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد حزمة أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الحزمة الجديدة ستشمل ذخائر ومدفعية وآليات مدرعة.