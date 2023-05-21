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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وزيرة الهجرة تشارك في فعاليات ملتقى التمكين بالفن بالمتحف القومي للحضارة

صدى البلد

شاركت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، في فعاليات الدورة الأولى للملتقى الدولي للتمكين بالفن «Empower Her Art Forum» بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.


كما شارك في الفعاليات 82 فنانة من 35 دولة ولفيف من الدبلوماسيين والشخصيات العامة ورموز الفكر والثقافة العرب والأجانب، بجانب الوزيرة السابقة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، وجمع من الفنانين والأكاديميين.


وقام الحضور بجولة داخل معرضً للوحات الفن التشكيلي والذي يضم مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية والفن الرقمي والنحت وفن الفيديو والتصوير الفوتوغرافي أيضًا.


يذكر أن فعاليات الملتقى الدولي الأول للتمكين بالفن تستمر على مدار 5 أيام، انطلقت أمس وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، تحت رعاية وزارات الثقافة والبيئة والسياحة والهجرة والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للإعاقة وهيئة تنشيط السياحة، وبالتعاون مع العديد من الهيئات الحكومية الأجنبية والمحلية كالاتحاد الأوروبي، متحف الحضارة، UN Women، UNHCR، السفارة الألمانية، المركز الثقافي الإيطالي، سفارة بلجيكا، سفارة تركيا، سفارة إسبانيا، بنك الكساء ومستشفى بهية ومؤسسة بصيرة ومؤسسة النور والأمل، Track3 Consulting ،Womenovation Foundation،، New York contemporary art society.


كانت فعاليات الملتقى تضمنت برنامج «مخيم الفن» بمشاركة 106 فنانات من 35 دولة من جميع أنحاء العالم، حيث يسعى الملتقى إلى الجمع بين الفنانين الدوليين والمصريين لبناء الجسور بين الدول من خلال الفن والأنشطة ذات الصلة، والتشجيع على استمرار الحوار بين الفنانات والجماهير كوسيلة للنساء لمشاركة تجاربهن حول العالم.

 

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