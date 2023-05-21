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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة تكشف: الولايات المتحدة وسوريا تجريان محادثات سرية

الرئيسان السوري والأمريكي
الرئيسان السوري والأمريكي

كشف مصدر دبلوماسي رفيع لصحيفة “ذا كراديل”، أن مسئولين أمريكيين يجرون محادثات مباشرة مع وفد سوري، ولكن بشكل سري.

يأتي ذلك في ظل مسعى عربي إقليمي لإعادة العلاقات مع سوريا، وحضورها اجتماعات الجامعة العربية في السعودية.

وقال الدبلوماسي، الذي رفض الكشف عن هويته، إن "المحادثات جرت في العاصمة العمانية مسقط".

وأضاف أن "اللقاءات ضمت شخصيات أمنية من البلدين وممثلين عن وزارات الخارجية".

خلال المحادثات، ضغط المسئولون السوريون بشكل أساسي من أجل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الأمريكية من البلاد.

وأكد المصدر أن “المبعوث الأمريكي أكد أن لديه معلومات تفيد بأن أوستن تايس لا يزال على قيد الحياة وفي معتقل تابع للجيش السوري، لكن الوفد السوري أصر على أنه ليس لديه معلومات عن تايس”، معربا عن استعداد دمشق لبذل كل الجهود الممكنة للكشف عن مصيره.

ويعد أوستن تايس صحفيا مستقلا وضابطا سابقا في مشاة البحرية الأمريكية، وقد اختطف في عام 2012 من قبل جماعات مسلحة في إحدى ضواحي دمشق.

وبحسب المصادر، بدأت واشنطن ودمشق اتصالات سرية خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال الدبلوماسي إن محادثات سرية جرت في السنوات السابقة بين دمشق وواشنطن، لكن معظمها تمت عبر وسطاء.

كما جرت لقاءات مباشرة بين ممثلي البلدين، كان أحدها في العاصمة السورية دمشق . 
 

 

 

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