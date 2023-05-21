ممثل الحرية: دعوة كافة الأحزاب للحوار الوطني يعد مصلحة للدولة المصرية

قال النائب أحمد مهني، ممثل حزب الحرية، إن تنوع الحضور من مفكرين وسياسيين ودعوة كافة الأحزاب مختلفة الأيدولوجيات يعد مصلحة للدولة المصرية، لا يستطيع أي حزب أن يمارس نشاطه ويثبت وجوده وقدرته على الاستمرار بدون توافر بعض المقومات الأساسية.



وأضاف “مهني” خلال كلمته اليوم بجلسة الحوار الوطني اليوم الأحد ، أن من هذه المقومات امتلاك برنامج سياسي وهيكل تنظيمي و كوادر حزبية ولائحة نظام داخلي للحزب من أجل الاستمرار وأخيرًا النشاط الجماهيري داخل المجتمع المصري.



ولفت ممثل حزب الحرية إلى أنه إذا لم تتوافر هذه المقومات داخل أي حزب فلا داعي من وجوده، قانون الأحزاب الحالي نقترح تعديله أو تغيره كليًا ليشمل العديد من الضمانات الأخرى والتي تساهم في تحقيق أهداف الحزب.

