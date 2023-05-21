قائد الجيش الباكستاني يتعهد بمحاسبة المتورطين في أعمال الشغب

أكد رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصمة منير أنه لن يتم التسامح مع العناصر التي مارست أعمال العنف والشغب في البلاد مؤخراً، حسبما قالت وسائل إعلام محلية.



وأوضح أنه تم رفع دعوى قضائية بموجب قانون الجيش ضد المخططين والمحرضين ومرتكبي أعمال الشغب التي شهدتها المدن الباكستانية في التاسع من مايو الجاري.



وأضاف الجنرال أن أي محاولة لخلق سوء التفاهم بين الجيش والشعب يعد عمل منافي للمصلحة الوطنية، ولن يتم التسامح معه تحت أي ظرف من الظروف.



وفي سياق آخر نقلت وكالة الأنباء العالمية “رويترز” عن وسائل محلية أن وزير الاستخبارات الإيراني قال: "إنه تم اعتقال مجموعة “إرهابية” مرتبطة بإسرائيل على الحدود الغربية للبلاد اليوم الأحد".

وقال الوزير إسماعيل خطيب: “تم القبض على مجموعة إرهابية مرتبطة بالنظام الصهيوني دخلت البلاد من الحدود الغربية”.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بمقتل 5 عناصر من قوات حرس الحدود الإيراني في اشتباك مع مسلحين في منطقة سراوان بمحافظة سیستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.