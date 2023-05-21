كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: الامتحانات تنطلق 30 مايو وتنتهى قبل عيد الأضحى

أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

وقال الدكتور محمود السعيد، إن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى تنطلق يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو الجارى وانه قد تم وضع الجداول وإعلانه للطلاب وتنتهى الاختبارات يوم 24 يونيو قبل عيد الأضحى المبارك.

واضاف عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى تعقد حضوريا بالكلية داخل قاعات ومعامل الكلية وانه تم الانتهاء من وضع الأسئلة الخاصة بالامتحانات وتجهيزها وكل أستاذ مادة مسئول عن مادته بداية من التصوير والتوزيع والتسليم طبقا للنظام المعمول به.

جامعة القاهرة

على جانب أخر نظمت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف الدكتور عطية محمود الطنطاوي عميد الكلية، الملتقى الثقافي الأفريقي بعنوان "الترجمة وأهميتها في البحث العلمي والعلوم الإنسانية"، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، وبحضور عدد من المسؤولين والشخصيات العامة والمثقفين وأساتذة اللغات من مختلف الجامعات المصرية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الملتقى تناول العديد من الموضوعات، أهمها الترجمة والتحول الرقمي .. فوائد ومحاذير، نحو نظرية جديدة للترجمة في عصر ما بعد الإنسانية، أهمية البحث العلمي في الترجمة، النصوص المترجمة ضمن أوراق الترقى الاكاديمى فى الأقسام العلمية، اللغات الأجنبية بالجامعات المصرية بين النشاط العلمى والكتابة البحثية الأصيلة، الترجمة بوابة التفكير المنهجى ودرب البحث العلمى، دور الترجمة والأدب المقارن فى التواصل الثقافى بين الحضارات بالمنطقة العربية "نحو إنشاء مؤسسة عربية للترجمة والأدب المقارن"، استراتيجيات وتقنيات الترجمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، أن الكلية حرصت على عقد الملتقى الثقافي الأفريقي لمناقشة القضايا المهمة محليًا وإقليمًا ودوليًا، مشيرا إلى أنه يحظى باهتمام بالغ من النخبة المثقفة والأساتذة والباحثين والطلاب.