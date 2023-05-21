أمين التعاون: البعثة الدائمة للمجلس لدى الأمم المتحدة من المكتسبات الهامة لمسيرته

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة تعد من المكتسبات الهامة لمسيرة مجلس التعاون، والتي تسهم في منع الجرائم وتحقيق العدالة الجنائية، واستخدام الأدلة الرقمية في العدالة الجنائية ومكافحة الجرائم السيبرانية، بما في ذلك الاعتداء على القاصرين واستغلالهم في أنشطة غير مشروعة باستخدام الإنترنت، من خلال التركيز على الاتجاهات والتحديات المتعلقة بالجوانب القانونية والسياسية والتشغيلية للجريمة السيبرانية.

جاء ذلك خلال زيارة الأمين العام اليوم /الأحد/ في العاصمة النمساوية فيينا لمقر البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، حيث كان في استقباله، رئيس البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة الدكتور علي عبدالله الجودر.

واطلع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - خلال الزيارة - على الواجبات والمهام الموكلة للبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدى الأمم المتحدة، مشيداً بجهود منتسبي البعثة الدائمة ودورهم في متابعة المواضيع المتعلقة بمهام البعثة.