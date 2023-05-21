انطلاق مؤتمر تكنولوجيا صناعة الحديد وتحدياتها في الشرق الأوسط بالقاهرة 6 يونيو

كشف المهندس عادل شوكت مدير الإعلام والعلاقات الخارجية بجمعية تكنولوجيا الحديد والصلب AIST MENA في منطقة الشرق الأوسط عن انعقاد مؤتمر حول التكنولوجيا الحديثة في صناعة الحديد والصلب بالقاهرة يومي 6 و 7 يونيو القادم .

وسيشارك في المؤتمر عبر جلسات متعددة على مدار يومين العديد من الموضوعات المتعلقة بصناعة الحديد في مصر و العالم مثل التكنولوجيا الحديثة في صناعة الصلب والتحديات التي تواجه هذه الصناعة المهمة وذلك بمشاركة خبراء ومتخصصين من مصر والعالم في صناعة الحديد والصلب.

وأكد المهندس عادل شوكت أن المؤتمر سيناقش أيضا تطوير صناعة الصلب نحو صفر انبعاثات و مستقبل الفولاذ الأخضر وتطوير عمليات فرن القوس الكهربائى.

ونوه الى أنه من أهداف المؤتمر هو كيفية تمكين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تسخر أصولها لتمهيد الطريق لإنتاج الصلب المستدام من خلال التقنيات الرائدة التي يمكن أن تقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون في عملية صناعة الصلب وسوف ندرس إمكانات الهيدروجين والتقنيات الهجينة واحتجاز الكربون.

وأشار عادل شوكت الى أن جلسات المؤتمر ستشمل أيضا مناقشة قضايا سلاسل التوريد وتقلبات العملات الأجنبية والتجميد الجمركي والتأخير في تسليم المنتج والسيناريوهات المختلفة حيث سنتعرف على استراتيجيات للتعامل مع هذه التحديات الاقتصادية بنجاح.

ونوه إلى وجود جلسة خاصة لاستعراض أحدث تطبيقات تقنيات الصب المستمر وكيف أحدثت التطورات المثيرة في التكنولوجيا ثورة في عملية صناعة الصلب بأكملها ويوجد جلسة مخصصة لاستكشاف أحدث تطبيقات تقنيات الصب المستمر واكتشاف كيف تعمل هذه الابتكارات على تعزيز الكفاءة في إنتاج الصلب.

