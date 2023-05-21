بعد انتشار فضائحه| حزب المحافظين البريطاني يسعى للتخلص من أعضائه المتحرشين والنرجسيين

يبدوا أن المسؤولين في حزب المحافظين البريطاني، قد سئموا أخيرا من تصدر أسماء المنتسبين له لعناوين الأخبار، تحت «عناوين الفضائح»، سواء كانوا في البرلمان أو في مؤسسات الدولة، وسواء كانت تلك الفضائح مالية أو جنسية أو أخلاقية، لذا تم وضع خطة كبرى لتشديد إجراءات التدقيق الخاصة بأعضاء البرلمان المحتملين، قبل الانتخابات الوطنية المقبلة، والمقرر لها 2024.

وبعد سلسلة لا نهاية لها على ما يبدو من الفضائح التي تورط فيها سياسيون من حزب المحافظين، من مشاهدة المواد الإباحية في البرلمان، إلى التنمر، والاعتداء الجنسي الصريح؛ كشف رؤساء الأحزاب عن عزمهم على تنظيف صورتهم في الانتخابات العامة المقبلة، والهدف من ذلك هو استبدال عدد من نواب حزب المحافظين المغادرين الذين- لأسباب مختلفة- وجدوا أنفسهم متورطين في فضيحة مع جيل جديد من السياسيين الذين تم فحصهم بدقة.

معايير أكثر صرامة

ووفقا لتقرير مفصل نشرته صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، قالت آن جينكين، وهي زميلة في حزب المحافظين قادت الحملة لانتخاب المزيد من النساء المحافظات، إن عملية الحصول على قائمة المرشحين ستكون "أكثر صرامة" وأنه "سيكون من الصعب ترشحك إذا كان لديك تاريخ من سلوك سيء "، فيما أكد أحد كبار مساعدي الحزب أن هذه كانت أولوية بينما يتحرك جريج هاندز ، رئيس حزب المحافظين، نحو هدف اختيار 100 مرشح بحلول مؤتمر المحافظين السنوي في أكتوبر.

وقال المستشار: "نريد تقديم أفضل الأشخاص إلى الأمام والتأكد من خضوعهم لعملية صارمة حقًا، مع التأكيد على إبقاء النظام قيد المراجعة المستمرة، فيما يقول المسؤولون إن تركيز حزب المحافظين السابق على مهارات مثل النقاش البرلماني آخذ في التحول، مع تركيز جديد على الاختبار النفسي على النمط الأمريكي، والمصمم لاستئصال المرشحين غير الملائمين للضغوط الفريدة للحياة البرلمانية.

فحوصات مالية والتاريخ العام

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه سيتم أيضًا تطبيق المزيد من الفحوصات المالية والخلفية تحت إشراف مسؤول CCHQ مات رايت، رئيس المرشحين للحزب وموظف التوظيف السابق، في محاولة لاستئصال المهتمين فقط بالشهرة، أو مع الهياكل العظمية التي قد تكون ضارة في الخزانة، وسيتم وضع المرشحين الناجحين في واحدة من ثلاثة مستويات: "شامل"، والذي يسمح لهم بالتقدم لشغل أي مقعد في الدولة؛ "مفتاح"، والذي يسمح لهم بالتقدم فقط لشغل مقاعد في منطقة معينة - حيث يعيشون عادةً - و "التطوير"، وهو أدنى تصنيف، مما يعني أنه يمكنهم فقط الترشح لمقاعد مع ناخبين من غير المرجح أن يصوتوا بالفعل للمحافظين.

ويبدوا أن هناك تفاصيل فرضت قواعد إضافية، فعند تقسيم المقاعد، كان على مسؤولي CCHQ أن يأخذوا في الاعتبار التغييرات الحدودية القادمة، مما يعني اختفاء بعض المقاعد "الآمنة" حتى الآن وإنشاء عدد قليل من المقاعد الجديدة ، والتي سيتم خوضها بشدة، وقال العديد من الأشخاص المطلعين على العملية إن بعض النشطاء الذين تمت الموافقة عليهم سابقًا كمرشحين مُنعوا من الترشح تمامًا، فيما قال أحد مرشحي حزب المحافظين: "إن CCHQ أكثر حرصًا مع من يختارونه بعد حرق أصابعهم في عام 2019، وذلك لإنهم يضغطون على الأشخاص المعروفين بالمجانين".

دروس عام 2019

وستكون الانتخابات العامة لعام 2024، هي الأولى خلال 9 سنوات، التي تجري في نهاية دورة برلمانية "طبيعية" مدتها 5 سنوات، فهي تختلف بشكل ملحوظ عن الانتخابات المبكرة التي دعا إليها رئيس الوزراء السابق تيريزا ماي في عام 2017 وبوريس جونسون في عام 2019 دون سابق إنذار، وقبل هذين الاستطلاعين، كان لابد من اقتطاع عمليات الاختيار العادية، حيث يتدافع رؤساء الأحزاب للعثور على المرشحين المناسبين في الوقت المناسب.

وبالنسبة إلى حزب المحافظين، تفاقمت المشكلة في عام 2019 بفعل فوز جونسون الساحق اللاحق، حيث أعاد عشرات من مرشحي حزب المحافظين إلى مقاعد لم يكن مسؤولو الحزب يعتبرونها حقاً قابلة للفوز بها، وقد كانت النتائج متفاوتة، ومنذ ذلك الحين ، اختار بعض هؤلاء النواب الجدد الاستقالة سعياً وراء مهن أكثر تعقلاً، وأرهقتهم متطلبات الوظيفة والإساءات الشخصية.

فيما غرق آخرون في فضيحة خطيرة، فعلى الرغم من عدم تقييدهما في 2019 ، هناك مثالان واضحان هما النائب السابق لحزب المحافظين عن ويكفيلد عمران أحمد خان، المسجون بتهمة الاعتداء الجنسي، والنائب عن ديلين ، روب روبرتس، الذي أوقف سوط حزب المحافظين نهائيًا بعد أن وجد تحقيق أنه تحرش جنسيًا عضو مبتدئ في فريق العمل، وذلك بحسب ما جاء بصحيفة بوليتيكو.

التخلص من النرجسيين

وفيما يخص تفاصيل الإصلاح في آليات اختيار المرشحين، فقد قال مسؤول سابق في CCHQ إن الإصلاح الشامل المخطط له لنظام الاختيار في ظل مايو قد تم قطعه بحلول انتخابات 2019، لكنهم طوروا منذ ذلك الحين نهجًا أكثر منهجية بكثير لاختيار المرشح، والموافقة عليه ووضعه في القائمة المختصرة، فيما قال أحد المرشحين المعتمدين والذي لم يكن مخولاً بالتحدث علناً إن الحزب يركز بشكل متزايد على شخصية وطبع المرشحون للأمل.

وبالفعل تمت دعوة المرشحين المحتملين للموافقة أو عدم الموافقة على عبارات مثل "أنا أستمتع حقًا بكوني مركز الاهتمام" و "أنا دائمًا أول من يقترح حزبًا"، وقال المرشح: "من الواضح أنهم لا يريدون أشخاصًا سيكونون بنفسجيًا متقلصًا ، لكنهم لا يريدون أيضًا نرجسيين بغيضين ، كان هناك عدد قليل منهم في الماضي القريب، فيما تشمل التدريبات الأخرى صياغة بيان صحفي حول التنمية المحلية، مثل مزرعة الرياح، وإلقاء محاضرة لمدة خمس دقائق حول موضوع موضعي قريب من قلوبهم".

الضغوط الشعبية

الضغط من أجل القيام بعمل أفضل في اختيار المرشح يأتي ليس فقط من السلطات الأعلى ولكن من القاعدة الحزبية السفلى وتتصاعد إلى الأعلى، فقد كانت الجمعيات المحلية منزعجة من الطبيعة السريعة ذات التوجه المركزي لعملية 2019، وقال ويليام أتكينسون، الناشط والصحفي من حزب المحافظين الذي كان يراقب عن كثب مختارات من الكتاب المقدس ConservativeHome: "هناك الكثير من الدوائر الانتخابية حيث يرغب الأعضاء في استعراض عضلاتهم".

وأشار أتكينسون إلى أن الضغط أصبح أكثر حدة، لأن العام الماضي شهد زعيمين من المحافظين تم انتخابهما من قبل أعضاء الحزب طردهم من جانب نواب حزب المحافظين المتمردين، ويُقال إن هناك نقصًا في جودة النجوم في مجلس الوزراء الذي يمكن للأعضاء التجمع حوله، فيما ذهب رأس المال الأعلى في "يوم بعيد" مؤخرًا لنواب حزب المحافظين إلى الزعيم السابق مايكل هوارد وليون نيل وجيتي إيماجيس.