الزمالك يدرس إعارة هذه اللاعب الموسم المقبل

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مسئولي النادي يدرسون حاليا فكرة إعارة مصطفى الزناري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، لأحد أندية الدوري الموسم المقبل في ظل عدم ظهور اللاعب بالمستوى المنتظر مع الأبيض.

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلب من مسئولي الزمالك التعاقد مع مدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى في فترة الانتقالات الصيفية.



وكشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشخيص الخاص بإصابة محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق.

وأكد أسامة، في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن الأشعة أثبتت إصابة "الونش" عبارة عن قطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي للركبة بالقدم اليسري.

وقال إن اللاعب سيتم إجراء الجراحة له في ألمانيا خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء الأوراق الخاصة بالسفر .

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق أن الإجراء الطبي الذي سيتم مع إصابة "الونش"، يتم تحديده أثناء إجراء الجراحة، وفقا لما هو متبع في مثل هذه الإصابات.