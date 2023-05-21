مصدر بالزمالك يكشف حقيقة العرض القطري لـ زيزو

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حقيقة الأنباء التي ترددت حول وجود عرض من قبل نادي الريان القطري لضم أحمد سيد " زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد المصدر أنه لا أساس من الصحة لما تردد عن تلقي نادي الزمالك عرضا من نادي الريان القطري لضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

في نفس الوقت أكد مصدر مقرب من ريزو أن اللاعب لم يتلق عروضا من الريان مؤخرا بالرغم من رغبة النادي القطري في ضم اللاعب مطلع الموسم الحالي

على جانب أخر كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشخيص الخاص بإصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق.

وأكد أسامة في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن الأشعة أثبتت إصابة "الونش" عبارة عن قطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي للركبة بالقدم اليسري.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن اللاعب سيتم إجراء الجراحة له في ألمانيا خلال الفترة المقبلة، عقب إنتهاء الأوراق الخاصة بالسفر .

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق أن الإجراء الطبي الذي سيتم مع إصابة "الونش"، يتم تحديده أثناء إجراء الجراحة، وفقا لما هو متبع في مثل هذه الإصابات.