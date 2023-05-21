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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأوقاف الفلسطينية تناشد الدول العربية بتوفير الحماية لأهل القدس

صدى البلد

قال مجلس الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية، إن كل التدابير التشريعية والإدارية وكافة الانتهاكات والإجراءات المحدثة على  المدينة المقدسة ومقدساتها وأوقافها الإسلامية والمسيحية إنما هي إجراءات سلطة قائمة بالاحتلال تستند إلى منطق قوة غاشمة وهي لاغية وباطلة لن تكسب المعتدي أي حق.

وأضاف مجلس الأوقاف في بيان، اليوم الأحد، :"سيبقى المسجد الأقصى المبارك بكافة مكوناته مسجدا إسلاميا خالصا للمسلمين وحدهم إلى جانب الأملاك الوقفية في القدس رغم عبث العابثين".

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وتابع المجلس في بيانه: “في اقتحام سافر وتدنيس لرحاب المسجد الأقصى المبارك عاد واقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك  الحرم القدسي الشريف وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال ومخابراته، واهماً أن اقتحامه للمسجد وأداء طقوسه التلمودية وإطلاق تصريحاته التحريضية ستحقق أحلامه وأهدافه الرامية لتهويد المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، غير مدرك لتبعات ومآلات هذه الاستفزازات والعبث بالمسجد الأقصى المبارك”.

وطالب مجلس الأوقاف الدول الاسلامية والعربية بالإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها نحو المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بتوفير الحماية الفورية لأهل القدس.

 

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