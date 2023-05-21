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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا .. مصرع تلميذ صدمته سيارة ربع نقل بإحدى قرى بنى مزار

وفاة تلميذ ببني مزار
وفاة تلميذ ببني مزار

لقي تلميذ بالمرحلة الابتدائية مصرعه بعد أن صدمته سيارة ربع نقل بإحدى قرى مركز بني مزار في شرق النيل المنيا، وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وألقت إدارة البحث الجنائي القبض علي سائق السيارة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 7842 ربع نقل بتلميذ بإحدى قرى مركز بني مزار.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين مصرع الطالب محمد. و. ع 7 سنوات وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي ببني مزار تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وقد ألقت إدارة البحث الجنائي، القبض علي السائق ويدعي"إ.م" مقيم بمركز بني مزار، وتم التحفظ علي السائق والسيارة الربع نقل، لحين استكمال باقي التحقيقات، وصدور قرار النيابة العامة حول الحادث.

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