عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة يشارك في فعاليات افتتاح ملتقى التمكين بالفن في دورته الاولى

صدى البلد

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات افتتاح ملتقى التمكين بالفن في دورته الاولى ، حيث أكدت الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس ومقررة لجنة الفنون والآداب عن سعادتها باطلاق الملتقى من قلب المتحف القومي للحضارة المصرية ، للتأكيد على تقدير مصر لقيمة الفنون ولدور ومكانة المرأة في المجتمع و كرائدة من رواد الفن التشكيلى  .
    

وأكدت عضوة المجلس أن الفنون بأشكالها المختلفة لطالما كانت وسيلة لتحقيق تقدم المجتمعات ونهضتها ، علاوة على دورها الفعال في الحفاظ على التاريخ والهوية ، و في تعزيز جهود المرأة نحو نيل حقوقها ،  مؤكدة أن هذا ما لمسناه من الاعمال الإبداعية لرائدات الفن التشكيلي المصريات ، وذكرت منهن المبدعات انجى افلاطون ..وجاذبية سرى..وعفت ناجى .. ومارجريت نخلة .. وتحية حليم.. وزينب عبد الحميد .. وزينب السجينى ..وغيرهن كثيرات.. لدورهن البارز في تركيز الفن التشكيلي على جوهر قضايا المرأة والمجتمع.. حيث قدمن رؤى مختلفة للمجتمع المصري والإنساني في أعمال فنية متنوعة.. وعبرت عن امنياتها بتوثيق أعمال هؤلاء الفنانات المصريات المبدعات، كخطوة لتعريف الأجيال الجديدة بهن ، وأضافت اننا لن ننسى رواد الفن التشكيلي من الرجال المبدعين الداعمين لقضايا المرأة وعلى رأسهم الفنان التشكيلي الكبير محمود مختار صاحب تمثال نهضة مصر..
  

واستعرضت الدكتورة رانيا يحيي جهود المجلس في مجال دعم قضايا المرأة عبر الفنون، مؤكدة أن  المجلس  يولى اهتمامًا كبيرًا بدور ومكانة المرأة في الفنون، وفى هذا السياق فقد استحدث المجلس ضمن تشكيل لجانه لجنة للفنون والآداب ، تضم نخبة من الفنانين والمبدعين بمجالات الفنون المختلفة ،وتُعنى اللجنة بجميع قضايا المرأة والفن ، وجاري اعداد دليل حصر بالمبدعات في المجالات الفنية والأدبية المختلفة  .
كما وقع المجلس بروتوكول تعاون مع أكبر مؤسسة فنية ثقافية تعليمية في مصر وهي أكاديمية الفنون، بهدف المساهمة في النهوض بأوضاع المرأة المصرية بالفنون .. 
  

وبالفعل افتتحت رئيسة المجلس العديد من معارض الفنون التشكيلية ، و ركزت خلالها على ضرورة توصيل رسالة الي المرأة بأنها يجب أن تكون قوية واثقة مثقفة ومتمكنة ، وتوصيل رسالة الى المجتمع بأهمية دور المرأة ومكانتها ، لخلق جيل مستنير واعى بقضايا المرأة ..
  وفى إطار حملة ال ١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، التي يطلقها المجلس كل عام لتوعية بقضية العنف ضد المرأة ،تم اطلاق مسابقة فنية بعنوان " كوني"  لتشجيع الطلبة والطالبات على تقديم أعمال فنية مميزة تُعبر عن مبادئ الحرية والاحترام والمساواة ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
  

وضمن فعاليات الحملة أيضا نفذت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس ، جدارية تهدف لمناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة بعنوان "يالا نحميها"، استهدفت تشجيع طلبة وطالبات المدارس للتعبير من خلال الرسم عن كيفية مناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة من خلال رسم لوحات يستخدمن فيها كامل إبداعتهن للتعبير فيها عن الموضوع، وقام أحد الفنانين بتجميع هذه اللوحات في لوحة جدارية واحدة اصبحت بمثابة إعلان واضح أمام المجتمع ضرورة القضاء على العنف ضد المرأة ذات الإعاقة.
واستهدف هذا النشاط طلبة وطالبات عدد من المدارس في المرحلتين الإعدادية والثانوية ومدارس الدمج، بعدد من محافظات الجمهورية  .

IMG-20230521-WA0188
IMG-20230521-WA0188
IMG-20230521-WA0189
IMG-20230521-WA0189
IMG-20230521-WA0187
IMG-20230521-WA0187
IMG-20230521-WA0185
IMG-20230521-WA0185

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

بعد استقبال سلطان عمان بمطار القاهرة.. السيسي يصل إلى قصر الاتحادية.. شاهد

نجم الوداد السابق: سنواجه الأهلى على «ملعب الرعب»

مخادع .. رئيس مجموعة فاجنر يفجر مفاجأة بشأن تصريحات زيلينسكي عن باخموت

عقوبات بالحبس والغرامات.. هل ما حدث في امتحانات الصف الثالث الإعدادي غش ولا تسريب؟

بيان عاجل من بايدن بشأن أزمة التخلف عن سداد الديون بأمريكا

ارتفع مجددا.. أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يتجاوز2500 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات جديدة لحظة انفجار طائرة F-18 في قاعدة جوية إسبانية| فيديو

جنون البقر عاد من جديد .. إليك أهم المعلومات عنه

فحص شعر يكشف إصابتك بالنوبة القلبية قبل حدوثها | تفاصيل

الجمهور يسأل| هل سيشارك الشناوي بنهائي إفريقيا؟.. والجهاز الطبي للأهلي يجيب

فيديو

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

محمد رمضان بطل العمل.. إيمان العاصى ترد بقوة على زينة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ