أمين عام "الطفولة والأمومة" تلتقي محافظ سوهاج لبحث سبل التعاون المشترك

التقت الدكتورة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بديوان عام المحافظة، وذلك لتبادل الرؤى والأطروحات الخاصة بإنفاذ حقوق الطفل وإعلاء مصلحته الفضلى.

وحضر اللقاء علي مبارك رئيس مجلس إدارة جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل وممثل المجتمع المدني بلجنة حماية الطفولة العامة بسوهاج.

من جانبها أعربت أمين عام المجلس عن سعادتها البالغة بهذا اللقاء المهم لمناقشة وضع الطفولة داخل المحافظة ولبحث سبل التعاون المشترك فيما يخص حماية الطفل، موجهة الشكر إلى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لدعمه الدائم والمستمر ولجهوده الحثيثة وحرصه على انفاذ حقوق الطفل وتقديم كافة سبل الدعم للأطفال داخل المحافظة.

في هذا الصدد أكدت "عثمان" على الدور الرئيسي الذي تلعبه لجان حماية الطفولة برئاسة المحافظ والتي بدورها تعمل على تلبية كافة احتياجات الطفل وتوفير بيئة آمنة له، فضلاً عن الاستجابة السريعة والعاجلة لكافة الشكاوى والمخاطر المرتبطة بمشكلات الحماية (مثل العنف، الاستغلال والإساءة والإهمال) التي يتعرض لها الأطفال والتي ترد إلى خط نجدة الطفل باعتباره الآلية الوطنية الخاصة باستقبال الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق الأطفال على مستوى جمهورية مصر العربية.

وخلال الاجتماع أعربت "عثمان" عن أملها في زيادة التعاون المثمر بين المجلس والمحافظة باعتبارها نموذجاً رائداً في تفعيل منظومة حماية الطفل الوطنية.