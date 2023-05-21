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رئيس التحرير
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أخبار العالم

توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية والأكاديمية المتوسطية بمالطا

صدى البلد

وقع معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المعهد والأكاديمية المتوسطية للدراسات الدبلوماسية بجامعة مالطا.


وجاء التوقيع على المذكرة خلال زيارة السفير وليد حجاج مدير المعهد الى العاصمة المالطية فاليتا، حيث قام بالتوقيع عليها مع السفير جودفيري بيروتا رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وذلك في حضور السفير خالد أنيس سفير مصر في مالطا والدكتور ستيفن كاليا مدير الأكاديمية. وتهدف المذكرة إلى تطوير علاقات الشراكة الممتدة التي تربط بين المعهد والأكاديمية لأكثر من ثلاثة عقود، والتي ترتكز على قيام الأكاديمية بتقديم منح دراسية سنوية لشباب الدبلوماسيين المصريين للحصول على درجة الماجيستير في العلاقات الدولية من الأكاديمية.


 واتفق الجانبان على توسيع رقعة أنشطة التعاون بينهما عبر تبادل الخبراء والباحثين وتنظيم البرامج المشتركة لتطوير مهارات الدبلوماسيين والطلبة المتدربين عن الجانبين، كما سيقوم المعهد بتقديم الدعم للأكاديمية لتمكينها من تأسيس قسم للغة العربية بمكتبة الأكاديمية.
 

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