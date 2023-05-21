عرض دعائي .. روسيا ترد على مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة السبع

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما حولت القمة إلى "عرض دعائي".

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "إصرارهم على إظهار عزمهم على إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، أحضر قادة دول مجموعة السبع زعيمهم للنظام في كييف لحضور اجتماعهم وحولوا حدث هيروشيما في النهاية إلى عرض دعائي”.

و قالت وزارة الخارجية الروسية، إن مجموعة السبع "تركز" على مواجهة شاملة مع موسكو.

وأكد الخارجية الروسية في بيان، إن "مجموعة السبع "تركز" حرفياً على مواجهة شاملة مع روسيا. ومن خلال جهود الولايات المتحدة، تولت مهام مقر التخطيط لإجراءات العقوبات وعناصر أخرى من حرب هجينة ضد بلدنا، بما في ذلك تحديد حجم وتوقيت الإمدادات العسكرية الغربية لنظام كييف”.

وأضافت: “هذا هو معنى انعقاد قمة مجموعة السبع اليوم ".