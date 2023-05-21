عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عرض دعائي .. روسيا ترد على مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة السبع

مجموعة السبع
مجموعة السبع

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما حولت القمة إلى "عرض دعائي".

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "إصرارهم على إظهار عزمهم على إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، أحضر قادة دول مجموعة السبع زعيمهم للنظام في كييف لحضور اجتماعهم وحولوا حدث هيروشيما في النهاية إلى عرض دعائي”.

و قالت وزارة الخارجية الروسية، إن مجموعة السبع "تركز" على مواجهة شاملة مع موسكو.

قمة السبع.. هل تنجح مساع ضم الهند للتحالف الغربي ضد روسيا| قراءة

هل انتهت أطول معركة.. تضارب الأنباء بشأن سيطرة روسيا على حصن أوكرانيا المنيع

وأكد الخارجية الروسية في بيان، إن "مجموعة السبع "تركز" حرفياً على مواجهة شاملة مع روسيا. ومن خلال جهود الولايات المتحدة، تولت مهام مقر التخطيط لإجراءات العقوبات وعناصر أخرى من حرب هجينة ضد بلدنا، بما في ذلك تحديد حجم وتوقيت الإمدادات العسكرية الغربية لنظام كييف”.

وأضافت: “هذا هو معنى انعقاد قمة مجموعة السبع اليوم ".

الخارجية الروسية زيلينسكي الرئيس الأوكراني هيروشيما مجموعة السبع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

مواصلة السيطرة والهجوم.. تطورات جديدة بشأن تقدم القوات الأوكرانية في باخموت

صحيفة تكشف: الولايات المتحدة وسوريا تجريان محادثات سرية

قناة الحرة تسلط الضوء على منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام بمصر

وفاة مسؤول روسي أثناء عودته من رحلة عمل بكوبا

ضابط أمريكي يحذر: زيلينسكي سيلقى مصير هتلر

بعد مزاعم السيطرة على المدينة .. مدفيديف يدعو إيلون ماسك لزيارة باخموت

بعد 48 ساعة .. الجيش السوداني والدعم السريع يتفقان على هدنة أسبوعًا

روسيا تعتقل شخصًا بتهمة حرق المصحف

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. مطالبات بالتمويل والدعم وإجراء الانتخابات بختام جلسات المحليات

وكالة الأنباء العمانية ترصد استقبال الرئيس السيسي للسلطان هيثم بن طارق |شاهد

قيمتها 50 ألف دولار.. تفاصيل فوز الروائي العُماني زهران القاسمي بجائزة البوكر

قوته 6.1 ريختر.. زلزال عنيف يضرب جزر سليمان

قلعة قايتباي تستقبل النسخة الأصلية من كأس العالم لكرة السلة 2023

مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي بهدف في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انقسام آراء الصحافة الإنجليزية والأمريكية حول فيلم Killers Of The Flower Moon

كلب الجيران.. حيوان يتسبب في إصابة مأساوية لعجوز ببريطانيا.. صور

طعام رخيص موجود بالمنزل يحمي من أمراض القلب المميتة

في اليوم العالمي للشاي .. 10 حالات يجب الامتناع فيها عن تناوله

فيديو

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

اخطف واجري.. هل يتيح القانون تزويج الفتاة لخاطفها بعد 72 ساعة.. فيديوجراف

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ