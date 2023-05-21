الصين تعلن عن أحدث خطوة لمنع حدوث أزمة ديموغرافية على اراضيها

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية يوم الأحد إن الصين أصدرت توجيهات لجميع المقاطعات لبناء نظام أساسي لرعاية المسنين بحلول عام 2025 ، في أحدث خطوة لمنع حدوث أزمة ديموغرافية.

حشد الحزب الشيوعي الحاكم الموارد لضمان رعاية الفئات العمرية الأكثر ضعفاً مع تقدم المجتمع في السن. في عام 2020 ، شكل المواطنون الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر 13.5٪ من سكان الصين ، مقارنة بـ 8.87٪ المسجلين في عام 2010.

وقالت شينخوا إن 'تعزيز بناء نظام خدمة رعاية المسنين الأساسية مهمة مهمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستجابة الفعالة لشيخوخة السكان وتحقيق تكافؤ الخدمات العامة الأساسية'.

وقالت إن المبادئ التوجيهية تتطلب من جميع المقاطعات تنفيذ قائمة بخدمات رعاية المسنين الأساسية ، بناءً على عوامل مثل مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوضع المالي.