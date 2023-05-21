رد صادم من روسيا علي تصريحات بايدن بشأن تخلف أمريكا عن السداد

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن حول التخلف عن السداد، إن الولايات المتحدة تشبه مملكة المرايا الملتوية.

وكتبت زاخاروفا علي “تلجرام”: “مملكة المرايا الملتوية.. الجميع يفهم أن الولايات المتحدة تنفق أكثر مما تكسب”.

وأشارت إلى أن هذا الموقف توفره المطبعة والقواعد العسكرية الأمريكية في العالم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة لم تتخلف عن سداد ديونها من قبل ولن تفعل ذلك أبدا.

وقال بايدن، قوله على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما، "أمريكا لم تتخلف عن السداد قط ولم تتعثر في التزامات الديون ولن تفعل ذلك أبدا".

وأشار إلى أن أربعة من قادة الكونجرس الأمريكي يتفقون معه في عدم إعلان التخلف عن السداد.