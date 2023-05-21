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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التمثيل العمالي بعمان ينجح في تحويل مستحقات 53 مصريا غادروا الأردن نهائيا

صدى البلد

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة؛ بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، من خلال المتابعة مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- في تحويل القائمة الـ 126 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 53 عاملاً مصرياً لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وتلقي حسن شحاتة وزير القوى العاملة تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه بالأسماء عن كافة معلومات هذا لاستحقاق، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.

وأضاف الملحق العمالي أنه طبقًا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرًا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.                              

وفيما يلي كشوف بالمستحقين:

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