تعليقا على نهائي إفريقيا .. أحمد الطيب : أهلا بالوداد لرد الاعتبار

علق المعلق الرياضي أحمد الطيب على مساندة جماهير الزمالك للنادي الأهلي في نهائي افريقيا .



وكتب الطيب من خلال حسابه على فيس بوك :" أثق تمام الثقة أن ال 81 مليون زملكاوى ها يكونوا مساندين للأهلى فى النهائى الأفريقى - صحيح كنّا نتمنى صن داونز و ليس الوداد. فقط لرد الإعتبار من ال ( 🖐🏿تين ) الشهيرة و لكن أهلاً بالوداد لرد الاعتبار. ( برضه )للبطولة الأخيرة الاهلى افضل كتير من العام الماضى فرصة بقا ننسى الماضى مش كده ولا إيه ؟؟ ".



تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما صعد الوداد المغربي إلي المباراة النهائية على حساب صن داونز وضرب موعدًا مع النادي الأهلي.



وتقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 4 يونيو المقبل في القاهرة، على أن تقام مباراة العودة يوم 11 يونيو المقبل، في المغرب.