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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الأكبر من نوعه على المستوى العلمي.. توقيع بروتوكول تحالف جامعات الدلتا

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

وقع الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بروتوكول تحالف الدلتا عن جامعة المنوفية وجامعة المنوفية الأهلية وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء جامعات طنطا، والمنصورة، وكفر الشيخ، ودمياط، ومدينة السادات، والمنصورة الأهلية، والمنصورة الجديدة، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وحورس، والدلتا التكنولوجية، وسمنود التكنولوجية، والسلام الخاصة، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية "فرع دمياط الجديدة"

ورحب رئيس الجامعة في كلمته بوزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وقدم الشكر إلى الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا علي الاستضافة، وأكد على أهمية هذا التحالف المشترك الذى يعد الأكبر من نوعه على المستوى العلمي والبحثي والصناعي والاستثماري، بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية بإقليم الدلتا لتحقيق استراتيجية التعليم العالي الوطنية والوصول بالجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الرابع.

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كما أكد رئيس الجامعة على أهمية مشاركة هذه التحالفات الإقليمية مع المستفيد الاول وهو الأجهزة التنفيذية والقطاعات الاقتصادية في الإقليم وذلك في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بالمؤسسات الأكاديمية وتوفير فرص التدريب للطلاب والخريجين

وجدير بالذكر أن البروتوكول يهدف إلى تدعيم أواصر التعاون الأكاديمي والتدريبي والصناعي بين أطراف التحالف من الجامعات والجهات البحثية والصناعية؛ لتلبية احتياجات إقليم الدلتا من التنمية، وبناء تحالف استراتيجي بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية بإقليم الدلتا لتحقيق تأثير إيجابي وتنموي مُستدام، وخدمة شباب الخريجين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك فى مجالات (الاستثمار، الصناعة، التكنولوجيا، الزراعة، تربية الحيوان والمزارع السمكية)، مؤكدًا على الاهتمام بتعزيز التواصل وبناء الشراكات الاستراتيجية بين الجامعات ورجال الصناعة، وتشجيع التبادل المُستدام للخبرات والمعرفة، وتطوير برامج ومشروعات مُشتركة تُسهم فى تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي والنمو الاقتصادي.

رافق الدكتور أحمد القاصد وفد من الجامعة يضم الدكتور حاتم سيدأحمد عميد الحاسبات والمعلومات، والدكتور أسامه عبد الرؤوف عميد الذكاء الاصطناعي وبعض الطلاب.

البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الحاسبات والمعلومات الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا الدكتور أحمد القاصد الرئيس عبد الفتاح السيسي المنصورة الجديدة المنوفية الأهلية جامعة المنوفية جامعة المنوفية الأهلية

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