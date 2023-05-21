تباين مؤشرات أسواق المال العربية بمستهل الأسبوع.. والصناعة والعقارات تدعمان ارتفاعات بورصتي قطر ومسقط

تباين أسواق المال العربية في ختام اليوم

البورصة المصرية تربح 2 مليار جنيه بالختام

ارتفاع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط

6 قطاعات تدعم ارتفاعات بورصة قطر

تباين المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت

تراجع هامشي لسوق الأسهم السعودية

تباينت أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأحد مستهل الأسبوع حيث حققت بورصات مصرو قطر وعمان والبحرين ارتفاعات ،بينما تراجعت السعودية والأردنية.

ونستعرض خلال السطور حركة أسواق المال العربية خلال تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، فيما عدا سوقا دبي و أبوظبي إجازة أسبوعية اليوم ،ويستأنفوا تداولاتهم غدا الاثنين

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد، أول الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.094 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 16860 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 3056 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 20140 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 7052 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 2996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة.

أسهم المالي والصناعة ترتفع بمؤشر مسقط ختام اليوم

ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط "مسقط 30" بنهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.37 بالمائة، بإقفاله عند 4713.92 نقطة، رابحاً 17.31 نقطة عن مستوياته بجلسة أمس الخميس.

وارتفعت اليوم مؤشرات القطاعين المالي والصناعة؛ ليصعد الأول 0.82 بالمائة، مع صدارة العمانية للتمويل للرابحين بنسبة 9.84 بالمائة، وارتفع تأجير للتمويل بنسبة 3.41 بالمائة.

وصعد مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.2 بالمائة، مدفوعًا بارتفاع سهم صناعة مواد البناء بنسبة 7.14 بالمائة، وارتفع ظفار للأغذية والاستثمار بنسبة 3.17 بالمائة.

على الجانب الآخر، تراجع مؤشر قطاع الخدمات وحيداً بنسبة 0.2 بالمائة، مع تقدم سهم بركاء للمياه والطاقة على المتراجعين بنسبة 8.33 بالمائة، وتراجع سيمبكورب صلالة بنسبة 1.96 بالمائة.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 6.4 مليون سهم، مقابل 6.72 مليون سهم بالجلسة الماضية.

وتراجعت قيمة التداولات إلى 1.41 مليون ريال، مقارنة بنحو 1.79 مليون ريال جلسة الخميس الماضي.

وتصدر سهم بنك مسقط الأسهم النشطة حجماً وقيمةً اليوم، بتداول 1.52 مليون سهم، بقيمة 408.65 ألف ريال.

بدعم العقارات ..ارتفاع مؤشرات بورصة قطر

أغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع بدعم نمو 6 قطاعات يتقدمها العقارات؛ وذلك عقب إعلان المراجعة ربع السنوية لمؤشر فوتسي راسل.

ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.07% ليصل إلى النقطة 10651.45، رابحاً 7.51 نقطة عن مستوى الخميس الماضي.

وكانت بورصة قطر قد أعلنت، في وقت سابق من صباح اليوم، صدور المراجعة ربع السنوية لمؤشر فوتسي راسل للأسهم القطرية، حيث لم تقم بإجراء أي تعديلات على أسهم الشركات القطرية في المؤشر، فلم يتم إدخال، أو خروج أي من الشركات.

ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات يتقدمها قطاع العقارات بـ 1.65%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات البنوك والخدمات والمالية بـ 0.11%. فيما انخفض الاتصالات وحيداً بـ 1.76.%

وتقدم سهم "ودام" الارتفاعات بـ 9.95%، بينما جاء "أوريدو" على رأس التراجعات بـ 2.43.%

وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 717.84 مليون ريال مقابل 720.33 مليون ريال الخميس الماضي، بينما ارتفعت أحجام التداول إلى 438.24 مليون سهم، مقارنة بـ 280.94 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.49 ألف صفقة

ارتفاع المؤشر العام لبورصة البحرين

أنهت بورصة البحرين تداولات جلسة اليوم الأحد على ارتفاع بدعم قطاع المال.

ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.24 بالمائة، إلى مستوى 1947 نقطة.

وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 8.896 مليون سهم بقيمة 1.721 مليون دينار.

وارتفع قطاع المال مع صعود سهم بنك البحرين الوطني 0.16 بالمائة، والبحرين والكويت 2.51 بالمائة، وبنك السلام 3.7 بالمائة.

بورصة الكويت تغلق علي تباين

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم الأحد؛ تزامناً مع نمو 6 قطاعات يتقدمها السلع الاستهلاكية.

ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.45%، وصعد السوق "العام" 0.28%، بينما انخفض المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.38%، ونزل الرئيسي بنسبة 0.46% عن مستوى الخميس الماضي.

وبلغت قيمة التداول 53.79 مليون دينار، وزعت على 153 مليون سهم، بتنفيذ 8.17 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة نمو 6 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ 1.47%، بينما انخفضت 5 قطاعات يتقدمها الخدمات المالية 0.65%، واستقر قطاعان آخران.

وتصدر سهم "المنار" القائمة الخضراء بـ 9.90%، بينما جاء "الإماراتية" الأكثر انخفاضاً بـ 17.92%.

وبشأن الأنشط تداولاً؛ تصدر سهم "بنك بوبيان" المرتفع 1.37% نشاط التداول على كافة المستويات بكميات بلغت 35.6 مليون سهم، وسيولة بقيمة 21.12 مليون دينار.

تراجع هامشي لسوق الأسهم السعودي

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الأحد بتراجع هامشي، ليعاود خسائره في ظل هبوط 3 قطاعات كبرى، وسط تدني ملحوظ للسيولة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعاً 0.02% فاقدا 2.58 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 11,341.82 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 4.75 مليار ريال، من خلال 167.42 مليون سهم، مقابل 6.71 مليار ريال، بكمية تداول بلغت 216.86 مليون سهم، بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وجاء إغلاق 13 قطاعا باللون الأحمر، بقيادة قطاع البنوك الذي هبط 0.13%، وتراجع قطاع المواد الأساسية 0.23%، وسجل قطاع الاتصالات تراجعاً نسبته 0.2%.

وسجلت بقية القطاعات أداءً إيجابياً، وتصدر قطاع الأدوية المكاسب بعد أن قفز 9.94%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بارتفاع نسبته 1.45%، وارتفع قطاع الطاقة 0.15%.

وعلى صعد أداء الأسهم، شملت الخسائر 111 سهماً بصدارة سهم "مبكو"، الذي هبط 5.3%، وجاء إغلاق 92 سهماً باللون الأخضر، تصدرها سهم "السعودي الألماني الصحية" بعد صعوده 9.96%.

وسجل "السعودي الألماني الصحية" أعلى قيمة تداول بنحو 243.8 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لـ"دار الأركان" بكمية تداول بلغت 15.3 مليون سهم.

وفيما يخص أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعا 0.21%، بما يعادل 44.74 نقطة، ليصل إلى مستوى 20,787.81 نقطة.

وتصدر سهم "حديد وطني" قائمة الخسائر بنسبة تراجع بلغت 9.32%، وسجل سهم "الرعاية المستقبلية" أعلى الخسائر بعد هبوطه 10.55%.

وقد أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة الخميس الماضي مرتفعاَ 0.59%، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، في ظل ارتفاع جماعي للقطاعات الكبرى، وسط تحسن السيولة.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أنهى المؤشر العام لبورصة عمَّان تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، متراجعًا بنسبة 0.27 بالمائة، ليصل إلى مستوى 2483.38 نقطة، خاسراً 6.81 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وتأثر أداء البورصة اليوم، بتراجع مؤشر القطاعين الخدمات والمالي، وتراجع الأول بنسبة 0.63 بالمائة؛ بضغط الدولية للفنادق والأسواق المتراجع 4.55 بالمائة، وتراجع أوفتك القابضة بنسبة 2.7 بالمائة.

وانخفض مؤشر القطاع المالي 0.51 بالمائة؛ مع تقدم سهم الأردني الكويتي على المتراجعين بالسوق الأول اليوم بنسبة 4.94 بالمائة، وتراجع البنك التجاري الأردني بنسبة 3.23 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 1.17 بالمائة، صدارة سهم دار الدواء للرابحين بالسوق الأول اليوم بنسبة 4.88 بالمائة، وارتفاع مناجم الفوسفات بنسبة 1.52 بالمائة.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 4.22 مليون سهم، مقارنة بنحو 5.11 مليون سهم بالجلسة السابقة، وارتفع قيمة التداولات إلى 4.48 مليون دينار، مقابل 4.12 مليون دينار بجلسة الخميس الماضي.

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض



أغلقت بورصة فلسطين تداولاتها اليومية على انخفاض، بنسبة 0.11%، ما يعادل 0.73 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 653.24 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 140,628 سهمًا، بقيمة إجمالية 269,694 دولارًا، نفّذت من خلال 102 صفقة.