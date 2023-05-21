الإيطالي فلافيو جولينيلي مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للكرة الطائرة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة، تعيين الإيطالي فلافيو جولينيلي مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للرجال، خلفًا للمدرب الوطني حسن الحصري.

يأتي هذا التعاقد من أجل قيادة المنتخب الوطني للعودة إلى منصات التتويج القارية، وكذلك العودة للمشاركة في الدورات الأولمبية.

ومن المقرر أن يقود المدرب الإيطالي منتخب مصر في البطولة العربية وبطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر هذا العام في الفترة من 28 أغسطس إلى 10 سبتمبر.

وسبق للمدرب الإيطالي فلافيو جولينيلي تدريب منتخب مصر في الفترة من 2015 إلى 2016، وقاد الفراعنة وقتها لحصد بطولة الأمم الأفريقية.

في سياق آخر، استقر الاتحاد المصري للكرة الطائرة، على تعيين عماد نوار مدرب نادي الصيد كمديرًا فنيًا لمنتخب مصر للسيدات، خلفًا لـ أحمد فتحي الذي يتولى الإدارة الفنية لسيدات الزمالك.