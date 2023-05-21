عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: القرارات المسيسة بقمة طوكيو أظهرت تدهور مجموعة السبع

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الأحد إن القرارات المسيسة التي اتخذت في قمة مجموعة السبع في اليابان أظهرت أن المجموعة 'تدهورت بشكل لا رجعة فيه'.


وجاء في البيان 'النتيجة الرئيسية لقمة مجموعة السبع هي سلسلة من البيانات المليئة بالمقاطع البغيضة المعادية لروسيا والصينية. وكان هذا اجتماعًا آخر لمجموعة السبع نتج عنه بيانات مسيسة تهدف إلى رسم خطوط الانقسام في العلاقات الدولية'. 
 

وقالت الوزارة إن مجموعة السبع اعتادت أن تكون مجموعة نسق أعضاؤها مواقفهم بشأن مجموعة متنوعة من القضايا الدولية المهمة ، بينما الآن 'تدهورت بشكل لا رجعة فيه'.
 

واضافت 'لقد أصبحت مجموعة السبع حرفيًا مركزة على مواجهة شاملة مع روسيا. وبناءً على طلب من الولايات المتحدة ، تولت دور المقر الرئيسي لتخطيط العقوبات وأدوات الحرب الهجينة الأخرى ضد بلدنا ، بما في ذلك تحديد حجم وتوقيت الأسلحة الغربية. الإمدادات إلى كييف. هذا هو غرض المجموعة الموجود اليوم '.
 

وفي الفترة من 19 إلى 21 مايو ، كانت مدينة هيروشيما اليابانية تستضيف القمة السنوية رفيعة المستوى لمجموعة السبع. تمت دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كضيف ، وهو ما قالت وزارة الخارجية الروسية إنه حول الحدث في النهاية إلى 'عرض دعائي'.

الخارجية الروسية الولايات المتحدة اليابان هيروشيما اليابانية هيروشيما اليابان الخارجية الروسي روسيا والصين فولوديمير زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

تغريم فيسبوك 746 مليون يورو لإساءة استخدام معلومات المستخدم

المجر تطالب بتوضيحات من أوكرانيا وبروكسل بشأن خط أنابيب دروزبا

لجنة التحقيق الروسية توجه اتهامات ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والقاضي الغيابي

بايدن يعلن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 375 مليون دولار لأوكرانيا

إستونيا ولاتفيا تتطلعان إلى شراء نظام دفاع جوي متوسط ​​المدى من ألمانيا

من داخل أنفاق حائط البراق .. رسالة من نتنياهو إلى أبو مازن

الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا عاجلا في إصابة 100 جندي بالتسمم

الصين تعلن عن أحدث خطوة لمنع حدوث أزمة ديموغرافية على اراضيها

ترشيحاتنا

ريال مدريد يتأخر بهدف أمام فالنسيا في الشوط الأول بالدوري الإسباني

لغلق ملف مخالفات البناء نهائيا.. تيسيرات حكومية جديدة

سعر ومواصفات إم جي 5 بعد الزيادات الأخيرة

الحوار الوطني.. مطالبات بالتمويل والدعم وإجراء الانتخابات بختام جلسات المحليات

وكالة الأنباء العمانية ترصد استقبال الرئيس السيسي للسلطان هيثم بن طارق |شاهد

قيمتها 50 ألف دولار.. تفاصيل فوز الروائي العُماني زهران القاسمي بجائزة البوكر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يعثر على سحلية إجوانا عملاقة في مرحاض منزله بأمريكا.. ماذا حدث؟

انقسام آراء الصحافة الإنجليزية والأمريكية حول فيلم Killers Of The Flower Moon

كلب الجيران.. حيوان يتسبب في إصابة مأساوية لعجوز ببريطانيا.. صور

طعام رخيص موجود بالمنزل يحمي من أمراض القلب المميتة

فيديو

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

اخطف واجري.. هل يتيح القانون تزويج الفتاة لخاطفها بعد 72 ساعة.. فيديوجراف

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ