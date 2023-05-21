الخارجية الروسية: القرارات المسيسة بقمة طوكيو أظهرت تدهور مجموعة السبع

قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الأحد إن القرارات المسيسة التي اتخذت في قمة مجموعة السبع في اليابان أظهرت أن المجموعة 'تدهورت بشكل لا رجعة فيه'.



وجاء في البيان 'النتيجة الرئيسية لقمة مجموعة السبع هي سلسلة من البيانات المليئة بالمقاطع البغيضة المعادية لروسيا والصينية. وكان هذا اجتماعًا آخر لمجموعة السبع نتج عنه بيانات مسيسة تهدف إلى رسم خطوط الانقسام في العلاقات الدولية'.



وقالت الوزارة إن مجموعة السبع اعتادت أن تكون مجموعة نسق أعضاؤها مواقفهم بشأن مجموعة متنوعة من القضايا الدولية المهمة ، بينما الآن 'تدهورت بشكل لا رجعة فيه'.



واضافت 'لقد أصبحت مجموعة السبع حرفيًا مركزة على مواجهة شاملة مع روسيا. وبناءً على طلب من الولايات المتحدة ، تولت دور المقر الرئيسي لتخطيط العقوبات وأدوات الحرب الهجينة الأخرى ضد بلدنا ، بما في ذلك تحديد حجم وتوقيت الأسلحة الغربية. الإمدادات إلى كييف. هذا هو غرض المجموعة الموجود اليوم '.



وفي الفترة من 19 إلى 21 مايو ، كانت مدينة هيروشيما اليابانية تستضيف القمة السنوية رفيعة المستوى لمجموعة السبع. تمت دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كضيف ، وهو ما قالت وزارة الخارجية الروسية إنه حول الحدث في النهاية إلى 'عرض دعائي'.