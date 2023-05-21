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مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني: تمت مناقشة النظام الأمثل للانتخابات

الدكتور سمير عبد
الدكتور سمير عبد الوهاب

قال الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن اليوم تم مناقشة المواضيع الخاصة بالمجالس المحلية كأحد العناصر المكونة للإدارة المحلية، مشيراً إلى أن الحاضرين كانوا ممثلين لجميع الأحزاب السياسية وكان هناك جزء كبير منهم من أعضاء مجلس النواب خاصة من لجنة الإدارة المحلية.

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وأضاف "سمير عبد الوهاب" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن جميع الاقتراحات التي تمت في جلسة اليوم بالحوار الوطني تصب في مصلحة لجنة الإدارة المحلية، موضحاً أن جميع المناقشات كانت ثرية.

وتابع الدكتور سمير عبد الوهاب، أن التركيز الأساسي لجلسة اليوم كان علي المجالس المحلية، وما هو النظام الإنتخابي الأمثل لتطبيق المادة ١٨٠ من الدستور.

أعضاء مجلس النواب الأحزاب السياسية الإدارة المحلية الحوار الوطني الحياه اليوم المجالس المحلية برنامج الحياة اليوم سمير عبد الوهاب قناة الحياة لجنة الادارة المحلية

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