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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الحوكمة والتمويل الشرعي.. إيمان العجوز تقدم روشتة علاج لمشكلات الأحزاب بالحوار الوطني

إيمان العجوز
إيمان العجوز

أكدت المهندسة إيمان العجوز عضو مجلس النواب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب،  على ضرورة دعم الأحزاب السياسية على الأرض لتصبح أحزابًا قوية، وهذا الأمر يتطلب الحوكمة داخل الأحزاب، وإيجاد تمويل شرعي للأحزاب لممارسة أنشطتها على الأرض.

وقالت خلال كلمتها بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان "قواعد ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها"، صباح اليوم الأحد، إنه لا بد من الحوكمة، على أن تتضمن سبل انتقال السلطة بشكل سلمي بين أعضاء الحزب، بجانب كيفية عمل رقابة مالية على كل الواردات والصادرات المالية من وإلى الأحزاب، وعمل دورة مستندية محكمة، وصورة إرساء قواعد الديمقراطية الانتخابية في الأحزاب.

وشددت المهندسة إيمان العجوز عضو مجلس النواب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على أهمية وضرورة وجود التزامي ديمقراطي بالقرار الحزبي.

كما تطرقت للحديث عن مقترحات إيجاد تمويلات للأحزاب، قائلة إنه يجب إتاحة التبرعات من المؤسسات و الشركات ذات الشخصيات الاعتبارية، لكي تكون الأمور مراقبة وتحت سمع الجميع، بجانب عمل بعض المشروعات الاقتصادية الصغيرة بما يدعم تمويلات الحزب، وكذلك اعفاء بعض الأنشطة من الضرائب، إلى دعم الحكومة للأحزاب، على الأرض والتمثيل في المجالس النيابية والمحليات.

وأشارت إلى هناك أزمة حقيقة، تكمن في كثرة الأحزاب على الأرض بما يفتت الآداء، مشيرة لوجود 104 حزب يتبنون فقط 4 أيديولوجيات، وهذا رقم كبير، يتطلب "الدمج طواعية"، للأحزاب المتشابهة والقريبة في الرؤى بما يمكنهم من التحرك السياسي ذات التأثير المرجو.

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