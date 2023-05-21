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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نابولي يفوز على إنتر ميلان بثلاثية في الدوري الإيطالي

صدى البلد

نجح فريق نابولي في تحقيق الفوز على نظيره إنتر ميلان، بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثون من بطولة الدوري الإيطالي.

وجاء هدف نابولي الأول عن طريق أنجوسيا في الدقيقة 67، ثم دي لورينزو في الدقيقة ٨٥، وجايتانو في الدقيقة ٩٠+٤.

بينما جاء هدف إنتر ميلان الوحيد عن طريق لوكاكو في الدقيقة ٨٢.

وشهدت المباراة حصول جاليارديني، لاعب إنتر ميلان في الدقيقة 41 على بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل نابولي كالتالي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: ماتياس أوليفيرا - كيم مين جاي - أمير رحماني - جيوفاني دي لورينزو

خط الوسط: ستانيسلاف - أنجوسيا - كفاراتسخيليا - زيلينسكي - إلماس

خط الهجوم: أوسيمين

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: دانيلو دامبروزيو - دي فريج - باستوني

خط الوسط: بيلانوفا - جاليارديني - أسلاني - باريلا - جوسينس

خط الهجوم: لوكاكو - كوريا

وكان نابولي قد توج ببطولة الدوري الإيطالي بشكل رسمي قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

ويتصدر نابولي ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 86 نقطة، بينما يأتي فريق إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

نابولي إنتر ميلان الدوري الايطالي أنجوسيا أوسيمين

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