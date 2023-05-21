ريال مدريد يخسر أمام فالنسيا ويتراجع للمركز الثالث في الدوري الإسباني

تعرض فريق ريال مدريد للهزيمة من نظيره فالنسيا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء الهدف في الدقيقة 33 عن طريق اللاعب دييجو لوبيز.

وشهدت المباراة طرد فينسيوس جونيور في الدقيقة ٩٠+٧

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - لوكاس فاسكيز

خط الوسط: تشواميني - كامافينجا - داني سيبايوس

خط الهجوم: فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بينما يأتي فريق فالنسيا في المركز الثالث عشر برصيد ٤٠ نقطة.